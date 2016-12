Matti Maasikas: Eesti poliitikud ja diplomaadid pole rahvusvahelise ajakirjandusega suhtlemisega harjunud

Matti Maasikas, Eesti eesistumise eriesindaja Euroopa Liidu juures, kirjutas oma blogis, et avalikkusega suhtlemine eesistumise ajal on Eesti jaoks haruldane võimalus ja meeletu ülesanne, sest meie inimesed pole harjunud Brüsseli pressikorpusega suhtlema.

"Eesti eesistumist ettevalmistav komisjon kinnitas Brüsseli "kõneisikute" nimekirja. Ei mingeid üllatusi – saadikud, pressiesindajad, lisaks kaks eksperti, üks digi-, teine korralduse teemal. Avalikkusega suhtlemine eesistumise ajal on haruldane võimalus ja meeletu ülesanne. Meeletu ülesanne, kuna Brüsseli pressikorpus on ülimalt professionaalne, tunneb kõiki eelnõusid ja teemasid detailselt ja EE poliitikud ja diplomaadid pole rahvusvahelise ajakirjandusega suhtlemisega lihtsalt eriti harjunud – ETV Foorumis keelega lobisemine sind Brüsseli lavalaudadeks ei treeni," kirjutas Maasikas.

"Haruldane võimalus, kuna Brüsselis, (diplomaatiliselt öeldes, kui ei taha lekkima-sõna kasutada), jõuab ajakirjanduseni kõik, eriti selliste väljaanneteni nagu Financial Times, Politico jne. Nende ajakirjanikel on suurepärane ligipääs täpselt sinna, kuhu vaja ja väikese liikmesriigi esindajaid nad liiga tihti ei vaja. Eesistujal on aga infole ligipääs hoopis parem kui nn tavalisel liikmesriigil," lisas Maasikas.