Martin Helme: toetan Kataloonia iseseisvumist, sest sealse rahva tahte maha surumine saab olla võimalik vaid meetoditega, mis ei ole kooskõlas 21. sajandi liberaalsete väärtustega

EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme kirjutas täna Facebookis, et toetab Kataloonia iseseisvumist Hispaaniast.

"Kataloonia parlamendi otsus kuulutada välja iseseisvus muudab olukorda väga põhimõtteliselt. Olen varem olnud üsna ükskõikne sel teemal, kuna ma ei olnud veendunud, et katalaanid ja nende poliitiline eliit Hispaaniast lahku löömist ise väga tõsiselt võtsid. Tänaseks on selge, et Kataloonia juhtkond on iseseisvusele kompromissitult pühendunud ning sama selge on, et neil on selleks suure osa rahva vankumatu toetus. Keegi ei tegele niisama poliitiliste pooside võtmisega olukorras, kus Hispaania valitsus on ähvardanud nii regionaalse valitsuse liikmeid kui parlamendisaadikuid 30 aastase vangistusega riigireetmise eest ning seistakse silmitsi verevalamisega tänavatel ja tõsiste majanduslike tagajärgedega," kirjutas Helme.

"Minu hinnangul on Kataloonia iseseisvumine praeguseks vältimatu. Sama vältimatu on Hispaania valitsuse katse seda jõuga ära hoida. Politseiga seda enam teha ei suudeta, jääb järgi vaid sõjaväe kasutamine. Sisuliselt tähendab see Euroopas ühe riigi sees ühe piirkonna okupeerimist."

"Taolist asja ei ole võimalik heaks kiita. Kui katalaanid näitavad, et nad on valmis kandma ohvreid - nii majanduslikke kui vabadust ja verd ohverdades - siis on nad näidanud, et nad väärivad oma riiki.

Sellisel juhul ei ole võimalik öelda, et Hispaania terviklikkus ja põhiseadus on tähtsam, kui rahva enesemääramisõigus ja tuleb nende iseseisvust tunnustada. Eesti valitsus ei tohiks mingil juhul minna kaasa euroliidu ametliku retoorikaga, mis lähtub reflektiivselt imeeriumi vaenulikkusest rahvusliku ärkamise ja suure tüki küljest lahku löömise suhtes."

"Üleskutsed hoiduda vägivallast ja ettepanekud vahendada läbirääkimisi on hiljaks jäänud. Nüüd on vaja valida pool. Mina toetan Kataloonia iseseisvumist, kuna selge on, et sealse rahva tahte maha surumine saab olla võimalik vaid meetoditega, mis, nagu meile lakkamatult kinnitatakse, ei ole kooskõlas 21. sajandi liberaalsete väärtustega. Saame olema taaskord tunnistajaks Eesti ja euroliidu poliitladviku õõvastavale kahepalgelisusele ja vabadusevaenulikkusele," kirjutas Helme.