Martin Helme Tarandile vastuseks: oleme valmis minema kohtusse, võime võtta kaasa kümneid tunnistajaid

"Oleme valmis tooma kohtusse kümneid inimesi, kes on valmis tunnistama,

kuidas Tarand on aastate jooksul erinevatel üritustel skandaalitsenud ja

end laua alla joonud. Ka 26. novembri meeleavaldusel tundsid Tarandit

ümbritsenud inimesed alkoholi lõhna. Ta võib väita, et oli kaine, aga me

tegime kohe pärast meeleavaldust politseil teabenõude, millest selgus,

et protokolli, mis kinnitaks indikaatorvahendi kasutamist Tarandi joobe

mõõtmiseks, pole tehtud," andis Helme teada.

"Tarandi nõudega tegeleb edasi meie advokaat. Kui Tarand tahab oma

europarlamendi hüvitise eest advokaate üleval pidada, siis lasku käia.

Me ootame jätkuvalt, et Tarand paluks meilt vabandust 26. novembri

meeleavaldusel korraldatud vägivaldse provokatsiooni eest," lõpetas EKRE rahvasaadik.