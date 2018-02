Martin Helme tahab välja nõuda ERRi töötajate kirjavahetuse, et leida peamine süüdlane, kes otsustas aastavahetusel hümni mängimisest loobuda

ERR-i nõukogu liige Martin Helme (EKRE) tahab ringhäälingu töötajate kirjavahetuse abil jõuda inimeseni, kes otsustas aastavahetusel hümni mängimata jätta.

Mäletatavasti tekkis selle aasta esimesel päeval suur poleemika selle üle, miks jäeti aastavahetusel mängimata Eesti hümn. Peagi ka asjaosalised vabandasid, kuid ERRi nõukogu liige Martin Helme (EKRE) otsib endiselt süüdlast.

Selleks käis ta eelmisel, 30. jaanuaril peetud ERRi nõukogu koosolekul välja idee nõuda välja aastavahetuse programmi eest vastutavate inimeste vaheline kirjavahetus.

ERR-i nõukogu liige Krista Aru (Vabaerakond) kinnitas Delfile, et Helme tõepoolest sellise idee välja käis, kuid nõukogu koosolekul ta seda ultimatiivselt ei nõudnud. Peale koosolekut oli Helme aga jäänud nõukogu esimehe Rein Veidemanni ja ERRi juhatusega asja arutama. "Kas ta nüüd jäi selle nõudmise juurde või ei, seda ma ei tea," ütles Aru.

Veidemann ütles Delfile, et Helme meilivahetuse avalikustamise nõuet ei ole realiseerima hakanud. "Eelmisel arutelul oli kolleegi tahtmise väljendamine, aga kuidas seda realiseerida, seda nõuet ei olnud," selgitas ta. Samuti pole Veidemanni sõnul plaani tutvustatud töötajatele, kelle kirjavahetusele Helme pilku peale tahaks visata.

Teema pidi arutluse alla tulema ka eile peetud nõukogu koosolekul, ent kuna Helme ise haiguse tõttu puudus, palus ta teema arutlusele võtta järgmisel korral, kui ta teema algatajana ise ka kohal on. Aru möönis, et see oleks olnud eilsel koosolekul kõige emotsionaalsem punkt päevakorras.

Ehkki Aru hinnangul oli hümni mängimata jätmine küll viga, on tema arvates liig hakate eriliselt ühte või peasüüdlast otsida. "Ma ei näe selles midagi head ja minu meelest ei ole see ka nõukogu ülesanne hakate teiste töömeile lugema, et seda ühte süüdlast otsida," ütles Aru.

Ka Veidemanni sõnul võiks selline nõudmine kujuneda probleemseks. "Ma ei tea, mis meilidest jutt on, aga ei saa ju ülevaadet kogu meilivahedusest teha. Seal on oma kord ja tekib juriidiline problemaatika. Kust läheb piir - need meilivestlused, mis on isikute enda vahel ja need, kus on ametlik sisemeilindus. Seal tekivad need probleemid," ütles Veidemann.

Martin Helmet ei ole Delfil õnnestunud täna telefonitsi tabada.