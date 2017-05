Martin Helme: Sarapuu kinnipidamine ei lõpeta korruptsiooni Tallinna prügimajanduses ja valitsemisel

EKRE Tallinna linnapea kandidaat Martin Helme leiab, et Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu kinnipidamine üksi ei lõpeta korruptsiooni Tallinnas prügimajanduses ja linna majandamises.

"Hüdral raiuti täna maha üks pea, aga koletise tapmiseks sellest ei piisa. Uued pead kasvavad asemele nii kaua, kuni linnajuhtimine püsib Keskerakonna käes," ütles Helme.

"Korruptsiooniskeemid lagunevad, kui lammutada poliitikute ja poliitiliste ametnike toiduahel. Seda saab teha ainult valija! Selge on ka see, et korruptsiooni eest ei kanna vastutust mitte ainult Arvo

Sarapuu, vaid ka tema ülemus, linnapea Taavi Aas. Isegi kõrvalseisjatele oli prügimajanduses toimuv teada juba ammu. Pole võimalik, et Sarapuu ülemused ei olnud asjale vähemalt vaikivat heakskiitu andnud," lisas Helme.

Helme sõnul võimaldab Tallinna prügimajanduses korda majja lüüa jäätmekäitlusfirmade vaba konkurents.

“Praegune süsteem, kus linn korraldab prügiteenuse suunamise sisuliselt monopolile, on otsene kutse korruptsiooniks. Monopol tähendab halvemat teenust kallima hinnaga. Korruptsiooni väljajuurimiseks tuleb ahelast eemaldada poliitikud, kellele süsteem tekitab huvi lepinguid oma taskusse mängida,” ütles Helme.

“Vaba konkurents tagab, et igal inimesel on õigus valida endale sobiv prügifirma. See muudab prügiveo hinna odavamaks ja paindlikumaks ning kogu meie linna puhtamaks.”