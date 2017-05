Martin Helme riigikogu infotunnis: vene keel laulupeol on meie identideedi teadlik ja süstemaatiline lammutamine

Tänanses riigikogu infotunnis andis kultuuriminister Indrek Saarelt aru vene keele kohta laulupeo. Martin Helme heitis seepeale Kultuuriministeeriumile ette multikultuursuse edendamist.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme viitas tänasel riigikogu infotunnil Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti tehtud ettepanekule, et laulupeol võiksid hakata kõlama ka venekeelsed laulud. Helme soovis selles küsimuses teada ministri isiklikku ja Kultuuriministeeriumi ametlikku seisukohta.

Saar sõnul antud küsimuses nii tema kui Kultuuriministeeriumi seisukohad kattuvad. "Ma arvan, et minister ei saa ja mina selles rollis ka kindlasti ei taha kirjutada laulupeole ette, milline peab olema nende repertuaar, nii nagu ma ei tee seda ka teiste institutsioonide puhul, kes Kultuuriministeeriumi haldusalas töötavad," ütles Saar.

Ta lisas, et repertuaarivalikud, kunstilised valikud peavad olema loominguliste inimeste tehtud ja laulu- ja tantsupeol on selle jaoks programmitoimkonnad, pealavastajad, kes neid valikuid teevad."

Saare leidis, et kui programmitoimkond arvab, et selle loo jutustamiseks, mida nemad ise tahavad jutustada, on vaja kasutada viiteid mõnele teisele kultuurile ja mõnele teisele keelele, siis on see kindlasti nende vaba valik.

Mart Helme antud vastusega rahul ei olnud ning uuris kultuuriministrilt, kas viimane ei arva, et vene keele toomine laulupeole on üks järjekordne Eesti ühiskonda selgelt lõhestav samm ja toonitas, et valitsuse ülesanne on niisugusest lõhestamisest hoiduda.

Ka Martin Helme sõnul on tõsiseks probleemiks, et Saar kultuuriministrina ei soovi selles küsimuses seisukohta võtta. "Miks teil on nii raske öelda, et Eesti laulupidu on eestlaste kultuuriline suursündmus, mida ei ole vaja niiöelda kaasajastada? See põhjus, miks noored lähevad laulupeole, on see, et nad ammutavad sealt oma rahvustundele tuge," arvas Martin Helme.

Vene keelel laulupeol kohta olla ei tohiks, arvab Martin Helme: "Laulupidu on eestlaste identiteedi üks tugisammas ja kui seda hakatakse multikultistama või mitmekeelestama, siis on see meie identideedi teadlik ja süstemaatiline lammutamine."