Martin Helme kuluhüvitiste kasutamisest enesereklaami tarbeks: kavatsen viimase kui sendi ära kasutada oma poliitiliseks tegevuseks

Riigikogu kuluhüvitise alla võivad kuuluda erinevad tööga seotud kulud, muuhulgas kohtumised valijatega. EKRE fraktsiooni liige Martin Helme nägi hüvitises võimalust osta selle eest endale Facebookis juurde suurem kuulajaskond, kirjutas tänane Postimees. Selle aasta vältel on ta kirjutanud hüvitistesse üle 600 euro eest reklaampostitusi.

Ühele arvetest on lisatud märkus "teavitus Facebookis valijatele", kuigi postituse ulatus on olnud kõik Eestis elavad üle 18-aastased inimesed, mitte vaid erakonna lehe jälgijad. Näiteks on ligi 30 000 vaatajat juurde ostetud haigekassat kritiseerivale postitusele, mis läks maksumaksjale maksma ligi 300 eurot.

Riigikogu esimees Eiki Nestor oli asjast kuuldes Helme valiku osas kriitiline. "Sellisest trikist pole mina veel kuulnud, kindlasti peaksime selle artuelu alla võtma riigikogu vanemate kogus," sõnas Nestor.

"Erakonna kampaania ning enda kampaania on küll selline asi, mis ei tohiks kuuluda kuluhüvitise alla, selle peab erakond leidma muudest vahenditest," täpsustas Nestor, et reklaami ostmine peaks tulema siiski erakonna enda võimalustest, mitte kuluhüvitistest.

Helmet Delfil kätte saada ei õnnestunud, kuid poliitik avaldas kommentaari Facebookis. Ta kirjutas, et EKRE on algatanud eelnõu kuluhüvitistest loobumiseks, kuid see hääletati maha. "Pärast meie ettepaneku tagasi lükkamist otsustasime ära kaks põhimõttelist asja. Esiteks, keegi meist ei kasuta kuluhüvitist isikliku auto liisimiseks. [...] Teiseks, seni kuni kuluhüvitis on, tuleb kõik see raha ära kulutada poliitika tegemiseks,".

Postituses lubab Helme muuhulgas jätkata oma kuluhüvitise kasutamist turunduskulude katmiseks.