Martin Helme kritiseeris Prantsuse politsei kõva kätt märatsema suundunud noorte kinnipidamisel

"Kas pole mitte õõvastav, et liberaalsete väärtuste edendajad süüdistavad kõiki, kes nendega kohe nõus pole või neile kaasa ei karju alati kõhklematult küll natsismis, küll Põhja-Korea ehitamises, kui aga vaja, siis kasutavad oma poliitilise ideoloogia võimul hoidmiseks just neidsamu võtteid, milles kõiki oma oponente süüdistavad," kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

"Prantsusmaal pandi ühe Pariisi eeslinna koolis teismelised politsei poolt sõna otseses mõttes seina äärde. Rivi rivi kõrval põlvili maas, käed kukla peal, automaaturid selja taga.

Liberaalsete väärtuste nimel on kõik lubatud, n'est-ce pas?" lisas Helme.

Neljapäeval peeti Pariisi äärelinn Mantes-la-Jolie's kinni 151 12-21 aastast noort. Le Parisien kirjutab, et keskkooliõpilaste ühing kaebas noorte kinnipidamise asjaolude peale, aga politsei kaitses oma meetodeid.

"Need noored Mantes-la-Jolie's olid seal, et rünnata politseinikke ja põletada autosid," ütles Yvelines prefekt Jean-Jacques Brot. Ta ütle, et ekstreemse vägivalla tingimustes andis ta politseile käsu vajadusel teostada läbiotsimisi ja inimesi kinni pidada.

Kaks kolmandikku kinnipeetutest vabastati peale sõnade pealelugemist. Mõnelt kinnipeetult leiti aga gaasiballoone, külmrelvi ja nuiasid.