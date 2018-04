Martin Helme kõne: annan tormihoiatuse kõigile kohtunikele: ärge tükkige parlamendi töömaale!

Aga nii konkurentidele kui toetajatele ütlen ma: me oleme võimelised

korraga kõndima ja nätsu närima. Erinevalt visalt levitatavast

pahatahtlikust laimust ei ole me kahe-teema partei, meil on kõigile

Eesti elu valupunktidele ning pahupooltele pakkuda oma lahendus.

Tänaseks peaks vist küll iga inimene teadma, et me oleme ainus erakond,

kellel on sisuline lahendus rongiõnnetuseks kujunenud

aktsiisipoliitikale ja piirikaubanduse lõpetamisele. Ei, me ei toeta

reformierakondlikku aktsiisipoliitika restauratsiooni, isegi, kui seda

reklaamitakse õõnsate hõisetega maksualandamisest. See oli

Reformierakond, kes käivitas aktsiisiralli, põhjustas piirikaubanduse ja

tekitas riigieelarvesse augu maksulaekumiste real. Asjaolu, et

peenhäälestuse asemele tulid kirvemehed, kes ajasid asja veel palju

hullemaks, ei muuda fakti, et täna on bensiinihind seal, kus ta on, sest

kehtib Reformierakonna valitsuse ajal paika pandud aktsiis. Diisli hind

on seal, kus ta on, sest ka see maksumäär pärineb veel Rõivase valitsuse

ajast. Tuletan teile kõigile meelde, et me kutsusime 2015. aastal rahva

Toompeale protestima nende aktsiisitõusude vastu. Meil pole ühtegi head

põhjust öelda nüüd, et me kiidame need maksumäärad heaks lihtsalt

seetõttu, et maksu on vahepeal juurde tõstetud. Hoiatasime juba kolm

aastat tagasi, et taoline maksupoliitika toob piirikaubanduse,

maksulaekumiste vähenemise, maapoodide sulgemise ja soome turisti

kadumise. Meil oli õigus. Meil oli ainsana selles debatis õigus. Ei –

lahendus ei ole maksumäärade langetamine sinna, kuhu Reformierakond nad

tõstis. Lahendus on langetada maksumäärad tasemele, mis tagab, et Eestis

on nii bensiin, diisel kui õlu vähemalt üks sent odavam kui Lätis.

Exceli tabeli mehed kukuvad ulguma, et kust tuleb siis raha

riigikassasse ja neile vastan ma: taolise maksulangetuse tagajärjel

kasvavad riigieelarve laekumised julgelt 100 miljoni võrra, ehk

rohkemgi. Teeme Läti asemel Eesti taas vägevaks!

Selle laekumise kasvu arvelt saab maha kriipsutada kõik need rumalad

uued maksud, mida meie vasakvalitsus on viimase aasta jooksul välja

mõelnud. Teedemaksud, automaksud, gaasiaktsiisid – kõik need toovad

riigieelarvesse mõni kuni mõnikümmend miljonit eurot, kõik nad

kahjustavad Eesti ettevõtjate konkurentsivõimet, tõstavad hindasid ning

vähendavad meie inimeste ostujõudu. Keskerakonna valitsuse rumal

maksupoliitika on toonud kaasa kõige kiiremini kasvava toidukorvi

hinnakasvu Euroopas. Tulumaksureform võib ju anda inimestele näpuotsaga

raha juurde, kuid selle raha sööb valitsuse maksupoliitika käivitatud

hinnakasv ära. Vasakpoolse valitsuse igipõline reaalsus: lusikaga

antakse, kulbiga võetakse. Aitab inimeste petmisest! Aitab ettevõtjate

nöökimisest!

Mulle tundub, et tänase valitsuse suhtumine meie inimestesse on

äravahetamiseni sarnane Reformivalitsuse aegadega - kellele ei meeldi,

mingu ära. Millist erinevust me saamegi oodata end liberaalsetena

määratlevatelt kartellierakondadelt. Meie ei nõustu rahvastiku

väljavahetamisega. Me ei nõustu, et praegune valitsus leiutab üha uusi

ja alatuid viise, kuidas Eestisse tuua Ukrainast, Venemaalt ja

Valgevenest odavat tööjõudu. See on muutunud massiliseks. 2017. aastal

kasvas peale reeglite lõdvendamist slaavi riikidest pärit tööjõu

sissevool viis korda. Tegemist on umbkeelsete ja Putini-meelsete

inimestega, kes suruvad alla meie palgataset, hoogustades nii eestlaste

lahkumist kodumaalt. Tegemist on inimestega, kes halvendavad eesti keele

positsiooni, löövad täielikult rööpast välja meie niigi vaevaliselt

edeneva integratsiooni, tekitades uusi pingeid rahvuste vahelistes

suhetes ning – pange tähele – halvendades siin juba pikalt olnud ja

kohanenud mitte-eestlaste ühiskondlikku positsiooni ja töövõimalusi,

küttes nii sotsiaalseid pingeid näiteks Ida-Virumaal. Odava tööjõu

massiline sissetoomine Eestisse teenib kahtlemata üksikute ärigruppide

isiklikku kasu, kuid Eesti majandusele tervikuna mõjub see laastavalt,

kuna tasalülitab vajaduse investeeringuteks, innovatsiooniks,

tootlikkuse kasvuks, rahvusvahelise konkurentsivõime suurenemiseks ning

kõige selle tõttu ka palgakasvuks. Teenib muide ka Kremli huve,

suurendades siin viienda kolonni arvukust ja agressiivsust.

Konservatiivne Rahvaerakond ütleb resoluutse ei odava tööjõu riiki

lubamisele. Meie inimesed eelkõige. Meie inimeste palgatõus eelkõige.

Puuduvaid töökäsi tuleb ettevõtjatel otsida meie Kalevipoegade hulgast

Soomes. Lubame, et võimule saades tuleb riik selleks appi, luues

tagasirändeagentuuri abil vajalikud tugimehhanismid.

Muidugi, selleks, et Eestis oleks hea elada ei piisa ainult korralikust

palgast. Selleks on vaja, et avalikud teenused oleks kättesaadavad ka

väljaspool suuri linnu. Valga ja Põlva haiglate sünnitusosakondade

sulgemise valguses on õõvastav kuulata Keskerakonna juttu hoolimisest.

Praeguse valitsuse regionaalpoliitika on sama, mis varasemal: kinni

panemine, kokku tõmbamine, maha jätmine. Käte ringutamine ei ole

tegeliku regionaalpoliitika aseaine ja mitte keegi ei usu enam

Keskerakonna hoolimisse.

Eesti on jõudnud olukorda, kus arstiabi kättesaadavus on kõige halvem

kogu Euroopas, seda just ravijärjekordade tõttu. 90 000 inimest on üldse

kindlustamata. Ligi 14 protsenti inimesi ütleb, et nad ei saa vajalikku

ravi kätte. Kaks suuremat haiglat – Tartu Ülikooli Kliinikum ja

Põhja-Eesti Regionaalhaigla – kasutavad kahepeale ära kolmandiku

haigekassa rahast, ostes võileivahinna eest kokku väikehaiglaid ainult

selleks, et neid siis kinni panna ning sealne raviraha enda eelarvesse

tuua. PERH kulutab igast 10 eurost neli mitte ravimise, vaid ehitamise

peale. 100 miljonit eurot ehk 10 protsenti ravirahast ei kulu mitte

ravile, vaid tervisepäevadele, mille põhjendatuse üle puudub vähimgi

kontroll. Teine 100 miljonit kulub ravimite kompenseerimisele ja siingi

puudub tõhus kontroll. Väidetavalt solidaarses ja universaalses

süsteemis jääb ligi 10 protsenti elanikest üldse süsteemist välja ja

kuigi haiglahooned on meil hiilgavad peavad paljud patsiendid ootama

kuude kaupa arsti vastuvõtte või lootma elupäästva ravi saamiseks

annetustele. See ei ole toimiv süsteem. Meil on olemas plaan Eesti

tervishoiu ümberkorraldamiseks nii, et raviks mõeldud raha jääbki

raviks. See tagab arstiabi ja vajalike rohtude kättesaadavuse ilma, et

peaks hakkama makse tõstma või omaosalust suurendama.

Head erakonnakaaslased! Ütlesin ennist, et oleme põhiseaduse patriootide

partei. Eesti põhiseadus ei näe mitte ainult ette, et meil on

rahvusriik. Ta näeb ette ka seda, et riik on rajatud vabadusele,

õiglusele ja õigusele. Kõigi nende kolmega on meil lood kehvasti, aga

julgen väita, et kõige kehvemini on meil õiglusega. Selle peamiseks

põhjuseks on asjaolu, et meie kohtusüsteem ei teeni ei õiglust, õigust

ega laiemalt võttes ka mitte suverääni ehk rahvast ennast. Ma võiksin

jäädagi ette lugema neid konkreetseid näiteid, millega inimesed on minu

poole pöördunud, kus kohtunikud ja prokurörid rikuvad jämedalt seadust,

määravad ebaõiglaseid karistusi ning jätavad kõige laiemas mõttes

õigluse teenimata. Me kõik teame näiteid sellest, kuidas pedofiilid

pääsevad kergema karistusega kui kiiruseületajad, mõrtsukad kergemalt

kui maksupetturid ja korruptandid ning narkomaanid jäävad üldse

karistamata. Veelgi hullem. Me kõik teame ka seda, et kohtud on

viimastel aastatel ja eriti viimastel kuudel aina jultunumalt asunud

ründama põhiseadust ja demokraatlikku riigikorda, usurpeerides

seadusloomet ning sülitades võimude lahususe printsiibile. Ütlen otse:

ma näen selget ohtu hiilivaks põhiseaduse vastaseks riigipöördeks

kohtunike poolt või abil. Näen ohtu, et kaasus kaasuse haaval võetakse

rahvalt ära võimalus või õigus määrata poliitikaid ning parlamendilt ära

võimalus kehtestada või kehtestamata jätta, aga samuti tühistada

seaduseid vastavalt suverääni soovidele ja erakondade lubadustele.

Kohtulik aktivism on mürk, mis levib mööda Eesti riikluse veene ja

hävitab selle, kui me ei peata tema levikut otsustavalt. Eesti vajab

kohtureformi, mis kehtestab nii prokuröride kui kohtunike üle suverääni

ehk rahva võimu ning surub kohtud rangelt tagasi talle ette nähtud

raamidesse. Suunab kohtunikud tegelema sellega, milleks nad on kutsutud

ehk õiguse ja õigluse kaitsmisele. Kui me seda ei tee, siis jääme me

vältimatult ilma ka oma vabadustest. Annan siinkohal tormihoiatuse

kõigile kohtunikele: ärge tükkige parlamendi töömaale! Ärge tegelege

seadusloomega! Ärge mõnitage õiglust! Erinevalt teie suhtumisest

narkomaanidesse on meil põhiseadusvastase kohtuliku riigipöörde suhtes

nulltolerants.

Head võitluskaaslased! Saate isegi aru, et sellise platvormiga rahva

ette astudes ootab meid ees ränk võitlus. Ainsa kartellivälise

erakonnana mõistame me, et see saab olema lahing, kus on üks kõigi ja

kõik ühe vastu. Kus lisaks kõigile teistele erakondadele tuleb meil

rinda pista nii globalistlike suurkorporatsioonide lobi kui kallutatud

ja libauudiseid tootva vasakpoolse meediaga. Kus nii püsiriik kui

süvariik ei jäta kasutamata ühtegi alatut ega väiklast võtet meie vastu.

Aga mul ei ole kahtlust, et me oleme edukad. Olgu peale poliitiline

koorekiht, meedia, globalistid, luurajad kui kõik väikesed kuradikesed

meie vastu. Meie poolt on rahvas. Ja see on vääramatu jõud. Minge siis

siit täna kõik tagasi oma kodudesse ja julgustage ning ärgitage kõiki

neid, kelle eest me seisame, et nad tuleks valimistel ja annaks oma

hääle Konservatiivsele Rahvaerakonnale. Sest selleks, et me saaks seista

oma inimeste eest, peavad nemad seisma meie taga!