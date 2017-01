Martin Helme: hallipassi inimeste puhul tahetakse kodakondsus vägisi anda okupatsioonikolonistidele

ERKE riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme kritiseeris teravalt peaminister Jüri Ratase mõtet, et Eesti kodakondsus tuleks anda kõigile, kes on elanud Eestis vähemalt 25 aastat.

"Tegemist on väga küünilise plaaniga, sest kõik me saame ju aru, et Keskerakond soovib riigikogu valimiste ajaks muuta valijaskonda samasuguseks, nagu see praegu on Tallinnas ja niiviisi garanteerida endale võimalikult hea tulemus," kirjutas Helme Facebookis.

"Keskerakonna poliitika on Eestile üheselt hukutav. Ta lammutab meie põhiseaduslikku korda, mis näeb ette, et Eesti on eestlaste rahvusriik, mõeldud eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise tagamiseks. Kodakondsuse nullvariant vähendab eestlaste osatähtsust Eesti elu üle otsustamisel, sisuliselt tahetakse eestlastelt riik alt ära tõmmata ja anda sisserännanutele," teatas Helme.

"Hallipassi inimeste puhul tahetakse kodakondsus vägisi anda okupatsioonikolonistidele, kes on oma suhtumist Eesti riiki ja eestlastesse demonstreerinud sellega, et ei ole 25 aasta jooksul suvatsenud ära õppida eesti keelt ega tahtnud teha kodakondsuseksamit. Ratas soovib premeerida kodakondsusega inimesi, kes on näidanud, et nad ei ole lojaalsed Eestile."

"Keskerakonna poliitika mitte ei silu rahvustepõhist lõhet Eestis, väid puhul lõkkele uut tüli. Meilt tahetakse meie riik ära võtta ja venelastele anda, põhjuseks ei midagi muud kui soov venelaste häältega tagada Keskerakonna valitsuse olemine," kirjutas Helme.