Martin Helme eksekrelase konservatiivsest liikumisest: olen neid kohvikurevolutsioone näinud lähedalt ja kaugelt, välja ei tule sellest midagi

Hiljuti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) välja arvatud Maria Kaljuste uuel konservatiivsel liikumisel puuduvad väljavaated erakonnaks kasvada ning EKRE konkurendiks saada, leiab EKRE aseesimees Martin Helme.

"Inimestel on väga palju vaba aega ja energiat üle jäänud, et nad tegelevad millegi sellisega. Muidugi ei ole see liikumine mingi konkurent. See on täielik pseudouudis," vastas Helme Delfi küsimusele, kas Kaljuste liikumisest võib tulevikus EKREle konkurent saada.

Helme soovitas liikumise mõtestamisel oma pead mitte vaevata. Ta märkis, et on poliitikaga esialgu hobikorras ja hiljem tõsisemalt tegelenud juba üle 15 aasta ning taolisi algatusi varemgi näinud. "Olen neid kohvikurevolutsioone näinud lähedalt ja kaugelt: inimesed tulevad kokku ja arutavad, kuidas teha nii, et kõik oleks hästi. Ega inimeste head tahet ei saa kunagi maha laita. Aga kui küsida, kas sellest midagi ka välja tuleb, siis vastus on, et ei tule."

Küsimusele, kas Eestis oleks ruumi veel ühe konservatiivse erakonna jaoks, vastas Helme, et tema arusaamist mööda peaksid kõik Eesti parteid olema rahvuslikud parteid. "See on meil põhiseadusesse sissekirjutatud imperatiiv ja rahvuslikud alalhoidlikud väärtused ongi konservatiivsed väärtused. Nii et kõik Eesti parteid peaksidki olema vähemalt teatud küsimustes konservatiivsed," märkis ta.

"Terve Eesti poliitiline maastik võiks minu poolest olla konservatiivne, rahvuslik ja parempoolne ning siis me seal omavahel vaidleksime, mismoodi asju kõige paremini teha," unistas Helme ja tõdes, et päriselus see paraku nii ei ole.