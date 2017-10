Martin Helme: EKRE taha Tallinna ühise opositsiooni loomine ei jää, võime sotsidega kokku leppida

Martin Helme, EKRE kandidaat Tallinna linnapea kohale kinnitab, et Eesti Konservatiivse rahvaerakonna taha IRL-i plaan luua Tallinnas ühtne opositsioon Keskerakonna võimult tõukamiseks ei jää. Samas pole tal selle kava õnnestumisse mingit usku, kuivõrd sotsiaaldemokraadid paistavad lootvat ise Keskerakonnaga koalitsiooni teha.

Martin Helme: „Oleme deklareerinud alates kevadest, et meie peamine eesmärk Tallinnas neil kohalikel valimistel on Keskerakonna opositsiooni tõrjumine. Oleme ka korduvalt välja öelnud, et sellest lähtuvalt ei pea me mõistlikuks loosunglikke koostöö välistamise jutte ühe või teise parteiga. Ja see tähendab tegelikult sisuliselt sotse. Sain selle eest erakonna sees kõvasti vatti, kui nii ütlesin, kuid jään selle juurde, et oleme valmis istuma meile antipoodiks olevate sotsidega ühe laua taha ja otsima kokkuleppe võimalusi, et lõpetada Tallinnas Keskerakonna võim. Sellise ühisrinde tegemine ei jää meie taha, vaid hetkel selgelt sotside taha, kes ei varjagi, et nad soovivad pärast valimisi teha Keskiga Tallinna linnas võimuliidu.

Olen kindel, et Keskerakonna absoluutne enamus on sel korral ära hoitav, kui eestimeelne valija on aktiivne ja tuleb välja. See tähendab, et ülejäänud erakondade kokkuleppel on võimalik Tallinnas uus võimuliit, milles ei ole kohta Keskerakonnal või nende päranimekirjadel. Iseküsimus on selles, kas IRL-il selles kohta on, sest ma ei pea jätkuvalt tõenäoliseks nende saamist volikogusse. Ja IRL-il tasuks selliste üleskutsete tegemise juures tõsiselt mõelda, kui usutav nende heroiline võitlus Keskerakonna võimu vastu ikka on olukorras, kus nad tõid Keskerakonna võimule riigis.“