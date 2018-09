Martin Helme EKRE katkenud tõusutrendist: põhjuseks võib olla venelaste toetuse vähenemine Lihula samba ja Metsavase järel

Augustikuuga võrreldes oli EKRE toetus langenud kaks protsenti, see on nüüd 17 protsenti. Sellega katkes juba mõnda aega kestnud tõusutrend.

Väike kõikumine on Helme sõnul normaalne, EKRE ei eelda, et nende nool saab kogu aeg liikuda ainult ülespoole. "Tõenäoliselt on üks tagasimineku põhjus vahepeal meile endalegi üllatavalt suureks kasvanud venelaste toetuse vähenemine Lihula ausamba mälestusürituse ja Metsavase luureskandaali järel võetud jõulise hoiaku tõttu. See meid ei heiduta, meie põhivalija on Eesti patrioot ja rahvuslane, kes ei pea kartma, et läheme vene häälte püüdmise tuhinas Isamaa teed. Me ei kahtle, et pikas plaanis saab meie toetus ainult kasvada," kommenteeris Helme.

Selgelt on tema sõnul näha ka seda, et eelkõige Vabaerakonna, aga ilmselt ka Isamaa toetajad maanduvad peamiselt sotside juures. "See, ja asjaolu, et Ossinovski on eetrist ära peidetud, on andund sotsidele kergendust," lisas Helme.