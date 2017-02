Martin Helme: ärmatamise peatükki ei suleta enne, kui leitakse vastutajad

Ärmatamise poliitilise peatüki Eesti poliitikas võib lõpetatuks lugeda alles siis, kui EAS-i ebaseadusliku toetamisotsuse eest võetakse vastutusele kas ametnikud, valdkonda juhtiv minister või maksab raha tagasi president Ilves ise, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Martin Helme.

„Praegune valitsus lubas meile ametisse astudes uut poliitilist kultuuri. Nüüdseks on selgunud, et pannakse veelgi nahalsemalt tuima. Kui eelmine ettevõtlusminister Liisa Oviir leidis, et EAS on käitunud valesti ja algatas uurimise, siis praegune minister Urve Palo annab mõista, et Ilvese talu ehitamine maksumaksja rahaga on igati JOKK,“ ütles Helme.

„On lihtsalt arusaamatu, miks annab toimuvale vaikiva heakskiidu ka Keskerakond, kes veel opositioonis olles nõudis OÜ Ermamaaga seotud

mahhinatsioonide avalikustamist. Peaministriparteil oleks võimalik süüdlased vastutusele võtta, ent nagu näha, on tehtud politiline otsus asja mitte torkida, küll rahval varsti meelest ära läheb. Kui EAS-i esindaja ütles ETV „Ringvaates“, et nad tahavad OÜ Ermamaa teema lõpetatuks lugeda, siis tegelikult ei ole enne midagi lõpetatud, kui leitakse isik või isikud, kes vastustusele võetakse.“

Helme pakub välja kolm lahendust. „Kui otsustataks, et EAS-i toetusraha ei küsita tagasi OÜ Ermamaalt, siis peaksid toetuse maksma kinni otsuse teinud ametnikud. Teine võimalus on, et valitsus võtab poliitilise vastutuse ning EAS-i tegevuse eest vastutav minister, antud juhul Urve Palo, astub tagasi,“ ütles Helme.

„Kolmas, kõige aumehelikum lahendus oleks, kui president Ilves näitaks üles suuremeelsust ja maksaks ligi 150 000 euro suuruse toetuse ise EAS-ile tagasi. Pikali see teda ei lööks, alles eelmisel nädalal sai Ilves Saksa Bertelsmanni fondilt 200 000-eurose autasu.“