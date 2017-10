Martin Helme ähvardab: tänu sotsidele tekivad Tallinna vägistamisohtlikud getod ning poistele hakatakse roosasid kleite selga panema

EKRE väljaandes ilmus Martin Helme arvamusartikkel, kus ta süüdistab sotse jõhkrates inimkatsetes. Muu hulgas märgib Helme, et see päädib sellega, et Tallinnas on vägistamisohtlikud getod ning soorollid kui sellised kaovad.

Tänavused kohalikud valimised on vähemasti pealinnas möödunud vastandumise tähe all. Üksteise vastu pillutakse süüdistusi.

Sel nädalal leidsid paljud tallinlased oma postkastist EKRE ajalehe Teejuht Tallinna valijale. Seal küsib Martin Helme, kas need inimesed, kelle jaoks on olulised pehmed väärtused, on valmis jõhkraks ideoloogiliseks agressiivsuseks, millega Jevgeni Ossinovski juhitud sotsid end Eesti ühiskonnale peale suruvad. "Kas nad on valmis selleks, et nii nagu Soomes ei tohi me varsti enam poisse poisteks või tüdrukuid tüdrukuteks kutsuda? Kas neile meeldib, et nii nagu Rootsis hakataks ka Eestis poistele soorollide lõhkumiseks kampaaniakorras roosasid kleite selga panema ning tüdrukuid sunnitaks mängima sõjaväelasi?"

Helme leiab, et sotsid tegelevad jõhkrate inimkatsetega. "Sotsiaaldemokraatliku erakonna puhul on tegu vasakäärmuslastest fanaatikutega, kelle juhtimisel asendatakse Tallinna sini-valge-triibuline lipp ilmselt kibekähku vikerkaarelipuga ja alustatakse linnale kuuluvates laste- ja haridusasutustes multikulti-, sooneutraalsus- ja homopropagandaga," räägib ta. "Rakvere näitel, kus linna rahaga taheti finantseerida homofilmide festivali, võime veendunult väita, et Tallinna linna eelarvest hakatakse jagama heldelt toetusi ka kõikvõimalikele homoorganisatsioonidele ja vikerkaareparaadidele."

Helme toonitab: "Peame endalt küsima, kas Tallinnas elavad noored naised on valmis selleks, et meie pealinna tekivad immigrantide tõttu vägistamisohtlikud getod? Sellise maailma toob meile sotside pühendumine multikulti ideoloogiale. Sotsid on mujal Euroopas tõestanud, et nad on valmis ohverdama multikulti ehk islamiseerumise altarile kõik oma teised lemmikvähemused - naised, homod, vähemusrahvused."

Rainer Vakra: need jutud on Helme haige fantaasia

Sotside linnapeakandidaat Rainer Vakra ütleb Delfile, et Martin Helme üllitis on ehe näide teadlikust vihkamisretoorikast, millega EKRE üritab avalikku ruumi mürgitada ja ühiskonda lõhestada. "Sotsiaaldemokraatide aadressil esitatud süüdistustel pole loomulikult mitte mingisugust alust. Tegu on haleda, valedest ja laimust kubiseva rünnakuga. Sotsiaaldemokraatide poliitika ja ka sotsiaaldemokraatide Tallinna valimisprogrammi keskseks lähtekohaks on põhiseadusesse raiutud säte, et Eesti riigi mõte on tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Ja mõistagi juhindume me põhiseaduslikust printsiibist, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele ja päritolu järgi."

Ta lisab, et hoides EKRE eemal pealinna juhtimisest, toimitakse nagu vabatahtlikud päästjad tulekahjupaigas – antakse vett, et tuli kustutada.

"Kõik jutud jõhkratest inimkatsetest, sooneutraalsusest ja roosades kleitides poistest, vägistamisgetodest on haige fantaasia vili. Jäägu sellise jama produtseerimine Helme südametunnistusele. Kuna ajakirjanikud, nagu ka lugejad ja vaatajad on tüdinenud vihakõnedest, mis enam pärisajakirjandusse teed ei leida, siis ei jää EKREl üle muud kui levitada oma vaenulehti raha eest," rõhutab ta.