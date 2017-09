Märt Sultsi keelatud tänavakunstiprojekt linnahalli seintel. Linnapildi ilustamine või kaval valimistrikk?

Seadusest üleastumisest hoolimata võitis Märt Sults linnahalli maalingutega nii mõnegi linnakodaniku südame. Lugeja sõnul viitab aga projekti planeering ja ajastus, et tegu oli osa mehe valimiskampaanist.

Delfile kirjutas tähelepanelik lugeja, kellele jäi silma keskerakondlase Märt Sultsi Facebooki postitus, kus ta testib juba suve alguses grafiti maha pesemist.

"Märt Sults plaanis juba juunikuus oma soperdist teha ja testis isegi maha pesemise võimalusi. Nüüd nutab ja peseb. Enne valimisi," märgib lugeja.

Ka Sults ise ei teinud sellest saladust, et pesemisega oli ta varem arvestanud. "See oli meil projekti juba sisse kirjutanud. Kuuma veega survepesu ja kõik tuleb maha, pole mingit keemiat vaja," rääkis ta neljapäeval Delfile. Siis ütles Sults, et tahab projektiga kindlasti lõpuni minna. Hiljem tuli aga muinsuskaitseametist käsk - maalingud peab maha pesema.

Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie sõnul oli Sults käinud juba paar kuud tagasi muinsuskaitseameti vaibal, kus ta oma projekti esitles. Muinsuskaitseametist keelati tal juba tol korral värvimine ära, kuid keelust hoolimata maaliti Sultsi eestvedamisel linnahalli seinad täis.

Olenemata seaduserikkumisest meeldisid Sultsi maalingud paljudele linnakodanikele. Seda ilmestab näiteks Delfi läbi viidud küsitlus, kus ligi 92% vastanutest arvas, et Sults ei peaks maalinguid maha pesema. Kokku vastas küsitlusele ligi 2500 inimest.

Sults ise ütles Delfile, et projekti eesmärgiks oli ilustada linnapilti ja harida kooliõpilasi, kes seinu värvida said. "Põhimõtteliselt oli see maalilaagri nime all," rääkis Sults. Projekti seost valimistega Sults välja ei toonud.

"Me juhime linnahallile tähelepanu, kuigi see on kohutavalt töömahukas ja emotsionaalne," lisas Sults. "Loodetavasti suudame alustada riikliku debatiga."