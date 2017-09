Märt Sults taandub seinamaalingu tõttu Tallinna Linnahalli ASi nõukogust

Riigikogu liige Märts Sults otsustas pärast arutelu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasaga taanduda Tallinna Linnahalli ASi nõukogust, teatas Aasa meedianõunik.

Pressiteate järgi möönsid Sults ja Aas reede õhtul ühiselt, et Sultsi jätkamine nõukogus võib tekkinud olukorras teha Linnahalli projekti tervikuna haavatavaks.

Kuna Linnahalli seinamaalingute küsimuses on liikvel palju vastakat infot, siis palub Tallinna Linnahalli ASi juhatuse liige Kaia Jäppinen, et Tallinna linnakantselei sisekontroll algataks sisejuurdluse tuvastamaks, kas raha antud projektis on taotletud ja kasutatud sihipäraselt.

Märt Sults oli Linnahalli seisamaalingute projekti sisuliseks eestvedajaks, kuid see projekt seiskus muinsuskaitseameti nõudmisel, kes teatas, et seinamaalinguteks puudub luba.