Märt Sults: sporditurniiri lõpetamisel sain mälestuskivi Abhaasia grusiinidelt, mitte separatistlikult valitsuselt

Vahur Koorits reporter RUS

Keskerakonna fraktsiooni liige Märt Sults Foto: Andres Putting

Riigikogu liige Märt Sults selgitas, et eile sai ta mälestuskivi grusiinidelt, kes olid Abhaasiast välja aetud, mitte Abhaasia tunnustamata valitsuselt. Teatavasti tunnustab Eesti Abhaasiat Gruusia osana, reaalselt on see aga Venemaa tugeva mõju all olev Gruusiast sõltumatu territoorium, mis vabanes Tbilisi võimu alt 90. alguses peetud verise sõja ajal.