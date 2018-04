Märt Sults Reformierakonna juhivahetusest: tuleb Kaja Kallase nimeline Kristen Michali poliitika

Michali poliitikaks nimetab Sults traditsioonilise äriettevõtte mudeli viljelemist, kus kasumlikkus on seatud esimesele kohale ja riigi huvid teisele kohale.

Rainer Vakra: ühe inimese võimekust organisatsiooni muuta on üle hinnatud

SDE fraktsiooni liikme Rainer Vakra sõnul on Reformierakonna mure seisnenud selles, et parteid on juhtinud aastaid väga väike ring inimesi. "Ootus on see, et kogu meeskond laiemalt muutub ja on ühelt poolt avatum ja teiselt poolt saab aru sellest, et Reformierakond ei võrdu Eesti riigiga.

"Me kõik teame, et poliitika on meeskonnamäng ja ühe inimese valimine või mittevalimine on kindlasti märgilise tähendusega, aga lõppkokkuvõttes on veel olulisem see, et kes saavad olema Reformierakonna juhatuses ja juhtkonnas ning kuidas suudavad uus erakonna esimees ja peasekretär oma ideid ja mõtteid ellu viia," sõnas Vakra.

Vakra hinnangul on noorusliku pealehakkamise ja suhtumisega esimese naissoost erakonnajuhi ametisse valimine märgilise tähendusega, kuid lõpuks on küsimus selles, kas selles meeskonnas on võimalik oma ideid kehtestada.

"Näide on Reformierakonnas olemas, kus ka Hanno Pevkur suure mandaadiga valiti erakonna esimeheks ja veel suurema kära saatel sellelt kohalt vabastatakse. Ootused olid suured, aga lõppkokkuvõttes ei suutnud ta oma ideid ja mõtteid erakonnakaaslastele maha müüa või ellu viia," meenutas Vakra.

SDE poliitik arvab sarnaselt Sultsile, et üks inimene erakonda muutust ei too. "Ühe inimese võimekust tervet organisatsiooni, kus on tuhandeid inimesi, muuta üle öö, on teatud mõttes üle hinnatud või ootused on liiga suured. Kindlasti olen oma pigem skeptiline, et need muutused toimuvad üleöö."

Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Kuni VEB fondi asjad pole selged, on Kaja Kallas mõjutatav

IRL-i fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits leidis, et Reformierakonna siseprobleemide tõttu vahetuv juhatus on eelkõige ühe poliitilise organisatsiooni mure. "Viis kuud tagasi ennustasin Reformierakonna praegust räpast stsenaariumi, kui kirjutasin järgmist: "Hea Hanno Pevkur, usun et praegu sul pole oma erakonnas lihtne olla. On näha, et Kristen pole mitte midagi unustanud, ja üsna varsti tõrjutakse sind kõrvale". Kutsusin avalikult Pevkurit ka oma erakonda," meenutas IRL-i fraktsiooni liige.

"See, kuidas Reformierakond ja selle mõjukad figuurid poliitiliselt ning läbi meedia alandavad oma venda, on minu jaoks muljetavaldavalt negatiivne. Aga see on juba nende rida," märkis Ladõnskaja-Kubits.

Kallase suhtes kerkib Ladõnskaja-Kubitsa silme ette VEB fondi teema. "Saan aru, et võimalik kuritegu on aegunud. Samas on lugu jätkuvalt hämar, dokumente on võltsitud, ilmselgelt on vassitud ja varjatud. Avalikkuse ja riigi huvides on, et VEB fondiga seotud seltskond võiks ikka rääkida, kuidas asjad tegelikult olid," esitas ta nõudmise.

"Niikaua, kui asi ei ole klaar, kujutan mina, kes ma olen teinud mitu lugu Aleksandr Matiga, elavalt ette, kuidas keegi ühest teisest riigist võib helistada ja öelda, et on otsustanud omapoolse intervjuu anda. Oma "mittemäletamise" eest palutakse heal juhul raha, halvemal juhul – otsuseid. Niikaua kui VEB-iga seotud inimesed suud puhtaks ei räägi, võib ka Kaja Kallas olla täiesti tahtmatult potentsiaalselt mõjutatav poliitik," selgitas Ladõnskaja-Kubits võimalikku stsenaariumit.