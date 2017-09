Märt Sults keelatud linnahalli maalingutest: kus oli muinsuskaitseamet viimased viisteist aastat, kui sinna roppuseid peale soditi?

Muinsuskaitseameti väitel öeldi juba kuid tagasi Märt Sultsile, et linnahalli ei tohi värvida. Sultsi sõnul aga otsest keeldu ei olnud - aga kui kompromissi ei leia, siis maalid likvideeritakse.

Möödunud ööl askeldas linnhalli juures hulk noori. Märt Sultsi eestvedamisel maalisid linnahalli seina Tallinna kunstigümnaasiumi õpilased ning Pirados Brandi tänavakunstnikud.

Sultsi toob maalingute põhjusteks linnapildi ilustamise ja õpilaste harimise. "Põhimõtteliselt on see maalilaagri nime all, sinna juurde käis ka õpilaste koolitamine," räägib ta Delfile.

Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie sõnul ei ole Sultsi projekti puhul esiteks tegu maalingutega. "See on ebaseaduslik värvimine," märgib Raie.

"Loomulikult ei saa sellisel asjal olla kooskõlastust," jätkab Raie. "Märt Sults käis aga mõned kuud tagasi meie juures seda presenteerimas ja ütlesime, et see ei ole mitte mingil juhul lubatud."

"Tegemist on mälestisega, ma ei kujuta ette, et keegi läheks seda raekoja peale tegema," toob Raie näiteks.

Olenemata muinsuskaitse keelust mindi Sultsi eestvedamisel projektiga edasi. Sults väidab, et otsest luba muinsuskaitseamet ei andnud, aga samas ka ei keelatud. "Nad ei julgenud otsust vastu võtta, vaidlesid pikka aega ja ütlesid, et vaidleme edasi. Aga linnavalitsus ütles, et jumala eest, tehke see asi ära, see on väga ilus."

Sultsile jääb aga arusaamatuks, miks muinsukaitseamet alles nüüd kunstiteosest probleemi tekitab. "Projekt on kestnud kaheksa päeva. Kus nad enne olid? Siis neid üldse ei huvitanud," küsib ta. "Ja kus nad olid viimased viisteist aastat kui sinna igasuguseid roppuseid peale soditi?"

"Mulle öeldi muinsukaitseametist, et miks seda korda teha - las terve Euroopa näeb, milline see on. Kas see on nüüd patriootlik käitumine?" imestab Sults.

Samas kinnitab Sults, et projekt on ajutise iseloomuga, see tähendab, et lõpuks pestakse maalingud maha nagunii. "Siis kui hakkab linnahalli remont. Kui aga me kompromissi muinsukaitseametiga ei leia, siis muidugi me peseme kohe maha," lubab ta.

"Kõik tuleb ilma keemiata maha - kolm päeva ja linnahall on sama katki nagu varem," ironiseerib Sults.