Mart Raudsaar RKAS-i allikate paljastamise nõudest: halb õnn, et nende salvestis meediasse lekkis

Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor ja endine ajakirjandusõppejõud Mart Raudsaar peab naiivseks Riigi Kinnisvara AS-i allika paljastamise nõuet, mis Eesti Päevalehele esitati.

"Tüüpiline ametkondade käitumine. Selle asemel, et tegeleda probleemiga, otsitakse lekitajat. Mitte mingisugust õigust ei ole neil nõuda allika paljastamist," ütles Raudsaar Delfile.

Raudsaare sõnul on meediateenuste seaduse allikakaitse punkt väga oluline ja ükski informatsiooniallikas ei tohiks end ohustatuna tunda. "Ajakirjandus toimibki suuresti just allikakaitse paragrahvile toetudes."

RKAS on palganud advokaadibüroo Cobalti selgitamaks välja lekitaja, kes toimetas Eesti Päevalehele (EPL) helifaili, milles endine RKAS-i juht Urmas Somelar nimetas haridusminister Mailis Repsi "peast rasedaks". Mõned päevad hiljem astus Somelar skandaali tõttu tagasi.

Et meediateenuste seaduse 15. paragrahvi järgi ei ole ajakirjanik kohustatud oma allikaid paljastama, keeldus EPL seda tegemast. Allika paljastamist saab nõuda vaid kohtu kaudu.

Raudsaar ei pea aga reaalseks, et antud juhtumi puhul võiks kohtunik infoallika paljastamist nõuda. "Ma ei taha küll kohtu eest mingit otsust teha, aga see on väga ebatõenäoline," lisas Raudsaar.

Cobalt ei nõua aga üksnes allika paljastamist, vaid ka helifaili tagastamist ja koopiate hävitamist, sest RKASi hinnangul on toimetusele kuuluvas helifailis ka aktsiaseltsi ärisaladus.

Raudsaare sõnul oleks säärane nõudmine loogiline vaid siis, kui fail olekski ainult EPL-i käsutuses. Et fail on ka RKAS-il olemas, ei näe ta probleemi.

"Kui nad kardavad ärisaladuse paljastamist, siis helifailis oleva võimaliku uudisväärtusliku info korral oleks seda juba tehtud," ütles Raudsaar. "Bad luck (halb õnn - toim.), et nende helisalvestis meediasse lekkis."