Mart Raudsaar: petu-uudised on sihikindel uudisteoperatsioon, mida kasutatakse relvana

Kommunikatsiooniekspert Liisa Past leiab, et tõejärgseks tituleeritud ajastul saab usaldada neid uudiseid, mis süüvides usaldamiseks ka kindlust annavad.

"Tasub usaldada seda, millessesse sa ise oled ka sisse lugenud. Paljuski ju libauudiste uudiseloome ja ärimudel seisab sellel, et tal on väga hästi ja kajavalt kõlav pealkiri. Aga kui sa vaatad sisse ja näed, et ei ole ühtegi allikat tsiteeritud, et viidatakse ainult iseenda eelnevatele lugudele, siis see annab mõista, et see pole võib-olla nii," rääkis Past ETV saates "Välisilm", vahendab ERRi uudisteportaal.

TLÜ ajakirjandusõppejõud ja Eesti ajalehtede liidu tegevdirektor Mart Raudsaar ütles et petu-uudised on sihikindel uudisteoperatsioon, mida kasutatakse relvana. "Juurde on tulnud sotsiaal- ja online-meedia, tempo suurenenud ja kontroll on vähenenud."

Past lisas, et info hulk ja kiirus on nii palju tõusnud, et inimesed on paratamatult tarbimises muutunud pinnapealseks. "Diskussioonid toimuvad sageli pealkirja tasemel. Sa justkui oleks millestki kuulnud, kui oled näinud sellekohast pealkirja."

Past selgitas, et meediamajanduse trendid on sellised, mis võltsuudisteni jõudmist ja mullis elamist julgustavad.

"Esiteks sotsiaalvõrgustikud, mille ärimudel on ehitatud sellele, et sa võimalikult kaua nende lehel püsiksid, mistõttu nad pakuvad sellist sisu, millist sa oled juba varem tarbinud," tõi ta näiteks.