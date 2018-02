Mart Raudsaar: kallutatud munitsipaalmeedia ohustab sõnavabadust ja demokraatiat ning solgib turgu

Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuhi Mart Raudsaare hinnangul ohustab omavalitsuste kallutatud munitsipaalmeedia sõnavabadust ja demokraatiat ning solgib turgu. Tekkinud olukord tuleks tema hinnangul lahendada munitsipaalmeedia olemust käsitleva seadusemuudatusega.

"Kogu probleem algab sellest, kui omavalitsused soovivad teha maksumaksja rahaga ajakirjandust. Maakonnalehtede jaoks ei ole see enam nali, sest peale haldusreformi on meil tegemist juba ka endiste maakondade suuruste omavalitsustega, nagu Hiiumaa, Saaremaa ja pool Pärnumaad," ütles Raudsaar Delfile. "Need väljaanded levivad tasuta ning nad avaldavad ka reklaami, kuid nende ilmumine ei sõltu tellimuste rahast või reklaamirahast, mistõttu nad solgivad minu hinnangul turgu."

Raudsaare hinnangul peaks riik kaitsma põhiseaduslikus vaimus sõnavabadust ja ajakirjandusvabadust, demokraatiat. "Kallutatud munitsipaalmeedia on mõlemale ohuks," nentis ta.

"Minu meelest tuleks täiendada kohaliku omavalitsuse korralduse seadust punktiga, mis käsitleb munitsipaalmeedia olemust, võimalusi ja ülesandeid. See ei ole ega saa olla asendus ajakirjandusele," toonitas Raudsaar. "Tegemist saab olla kohaliku omavalitsuse infolehtedega, mis täidavad nõuet informeerida avalikkust omavalitsuse tegemistest," lisas ta.

Raudsaare sõnul peaks omavalitsuste infolehtedes olema keelatud tasuline reklaam ning infolehe sisu piirduma vaid kohaliku omavalitsuse tegevuse ülevaatega, nagu ülevaated vallavalitsuse ja volikogu tegevusest ja planeeringutest. Sõna võivad saada ka kohalikud seltsid ja allasutused, nagu koolid või raamatukogud. "Infoleht ei pea avaldama meelelahutust, olemuslugusid ja muud sellist," märkis Raudsaar. Arvamuslood võiksid tema hinnangul olla lubatud, aga sõna peavad saama ka opositsiooni esindajad.

Tallinna Televisioon tuleks Raudsaare arvates erastada, sest Tallinna linnavõimule piisab aruandekohustuse täitmiseks teleprogrammist, mida võib eetriajana osta konkursi alusel ükskõik millisest olemasolevast telejaamast.

"Omaette küsimus on veel demokraatia küsimus, poliitiliste jõudude tasakaalustatus infolehtedes," tõdes Raudsaar. "Seda ei saa minu meelest lahendada seadusega, kuid peaks eksisteerima vastav komisjon, kus oleksid esindatud valimistel kandideerinud erakonnad ja valimisliidud, mis vaataks regulaarselt läbi kaebusi infolehtede kallutatuse suhtes," selgitas ta. "Sellel komisjonil peaks olema õigus nõuda oma otsuste avaldamist rikkumisi toime pannud infolehtedes," ütles Raudsaar.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, kuidas võimulolijad piiravad omavalitsuste poolt välja antavates ajalehtedes opositsiooni võimalusi sõna saada. Kriitilised artiklid jäetakse sageli avaldamata ja ette on tulnud sedagi, et opositsiooni esindajad lõigatakse vallalehe grupifotolt välja.