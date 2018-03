Mart Nutt Venemaa presidendivalimisi vaatlema ei lähe: mind võidakse piiril mitu tundi või kauem kinni pidada ja siis tagasi Eestisse saata

Riigikogu liige Mart Nutt (IRL) ütles täna, et tema ei lähe sel pühapäeval toimuvaid Venemaa presidendivalimisi vaatlema, kuna teda on hoiatud võimalike probleemide eest.

"OSCE delegatsiooni liige Jaanus Marrandi (SDE) ilmselt läheb," ütles Nutt ETV saates "Ringvaade" Marko Reikopile.

Küsimusele, kas ka tema läheb, vastas ta eitavalt. "Ma olen saanud signaale, et võib tekkida probleeme."

Saate järel Delfile antud kommentaaris ütles Nutt, et ta on saanud mõnest allikast informatsiooni, et talle ei ole Venemaale sissesõiduõigust.

Isiklikult pole Nutt sissesõidukeeldu kontrollinud, kuid ta viitas, et usaldab oma allikaid. "Olen saanud informatsiooni usaldusväärsetest allikatest, aga neid ma ei saa kahjuks välja tuua," sõnas riigikogu liige.

"See võib lõppeda sellega, et mind peetakse kuskil piiril mitu tundi või isegi veel pikemalt kinni ja siis saadetakse lihtsalt välja," kirjeldas Nutt võimalikku stsenaariumit, "mul ei ole mõtet sellega riskida."

Nuti hinnangul pole sissesõidukeelu puhul midagi pistmist tema tegevusega, vaid see on Venemaa-poolne vastukäik sellele, et Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid riigi poliitikutele.

"Need otsused on tehtud ajal, kui Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid ka Venemaa poliitikutele ja mõnedele diplomaatidele," märkis Nutt.

Jaanus Marrandi kohta polevat aga sissesõidukeeldu puudutavaid signaale laekunud, mistõttu tema läheb sel nädalal Venemaale.

OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmed lähevad presidendivalimisi jälgima Venemaa kutsel. Venemaa esitas kutse kogu assembleele, mitte selle liikmetele isiklikult.

Venemaa presidendivalimised toimuvad sel pühapäeval, 18. märtsil. Eri küsitluste andmetel saab ametis olev president Vladimir Putin vähemalt 70 protsenti häältest.