Mart Nutt: Balti riikide kartused seoses Trumpi ja Putini kohtumisega olid põhjendamatud

Erakonda Isamaa kuuluva riigikogu põhiseaduskomisjoni liikme Mart Nuti sõnul olid Balti riikide kartused seoses Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumisega põhjendamatud.

Nutt ütles Delfile, et Trumpi ja Putini kohtumisele seati liiga kõrgeid ootusi. "Oodata, et toimub mingisugune läbimurre - selleks tegelikult mingit põhjust ei olnud. Ameerika ja Venemaa liidrid on kohtunud alati ja iseenesest see ongi normaalne, et töökohtumised toimuvad," ütles Nutt.

Nuti hinnangul oli põhjendamatu ka kartus, justkui võidaks Balti riikide osas teha ebasoovitavaid otsuseid. "Hirme külvati asjata. Eestlased võivad ennast tunda turvaliselt, Ameerika administratsioon ei tee meie suunal mingil juhul hirme põhjustavaid otsuseid," märkis Nutt. "Baltikum on ameeriklastele kõige lähedasem liitlane Euroopas."

Teemad, mida avalikkuse ette ei toodud, eeskätt Ukraina, on Nuti sõnul arusaadavad ja põhjendatavad. "Lihtsalt seepärast, et taolisel kohtumisel ei soovita tekitada uusi pingeid, vaid soovitakse kokku leppida võimalikus," sõnas ta.

"Mina ei näe Eestile ja Balti riikidele ohtu, ega probleemi Putini ja Trumpi kohtumisest," toonitas Nutt.