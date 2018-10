Mart Luik: Tallinna linnajuhtide korruptsioonivastane võitlus on täielik näitemäng

Linnapea võib taaskord väita, et „keegi teeb ikka pättust“ ja et kõiki korruptsiooni ja võimu kuritarvitamise juhtumeid on inimeste hulga tõttu raske märgata. Isamaa fraktsiooni soovitus on, et ennetus on palju efektiivsem lahendus, kui hilisem tagajärgedega võitlemine. Enno Tamme palkamine uude linnaametisse vaid loetud kuud peale eelmist skandaali on sisuliselt demonstratsioon, kui vähetähtsaks peab Taavi Aas korruptsioonivastast võitlust.

Neljapäeval on teema linnavolikogu suures saalis, kus linnapea peab vastama arupärimisele suhtumisest korruptsiooni pealinnas.