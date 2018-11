Mart Luik: sotsid lõid noa koalitsiooni ribide vahele

Välisministeeriumi poliitika asekantsler Paul Teesalu tunnistas oma pikas Facebooki postituses: „Kui palju sa ikka paned admin ressurssi ühe dokumendi alla, mille mõju meile peaaegu puudub.“. Hallo, hr Mikser! Teie kolleeg kõneleb siin dokumendist, millel pole mingit mõju. Nii välisministeerium ka asjasse suhtus. Väidetavalt 2 aastat valmistati seda dokumenti ette aga ei suvatsetud teda isegi eesti keelde tõlkida! Kui nurin läks liiga suureks, siis 25ndal tunnil tehti dokumendist kiirtõlge, mille kvaliteeti iseloomustas Mikk Salu oma loos tabavalt.

Välisministeeriumi soovituste eiramine pole iseenesest midagi erakordset, seda on juhtunud Eesti lähiajaloos päris mitu korda. Toon vaid mõned konkreetsed näited, millal Eesti poliitikute sammud on läinud vastuollu välisministeeriumi ettepanekutega.

1. Alfons Rebase ümbermatmine sõjaliste auavaldustega.

2. Kohtumine Dalai-laamaga

3. Loa mitteandmine Nordstreami Eesti vetes toimetamiseks

4. Preambula lisamine Urmas Paeti poolt Moskvas allakirjutatud piirileppele, millega oleks Tartu rahu prügikasti visatud.

Isamaa selle nädala otsuse tulemusena lisandub siia ka rändepakti mittetoetamine, sest Eesti suveräänsus on olulisem kui ÜRO pakt, mis selle ettevalmistajate väitel „millekski ei kohusta“ ja „mingit mõju ei oma“.

Sotsid proovivad praegu Isamaad valitsusest välja kabetada aga ma ei tahaks uskuda, et peaminister nii libedale teele läheb ja see neil tegelikult õnnestub. Kui see peaks siiski sündima ja Isamaa lükataks opositsiooni selle eest, et ta Eesti suveräänsuse eest seisis, siis ma olen kindel, et SDE tuleb valimistel selle eest valusat hinda maksta.