Mart Luik peab nii enda kui ka Mihhail Kõlvarti töötasu volikogu juhtimise eest liiga suureks

Tõenäoliselt kiidab Tallinna Linnavolikogu tänasel istungil heaks volikogu aseesimeeste hüvitise suurusega 2000 eurot kuus. IRL-i kuulub volikogu aseesimees Mart Luik peab seda summat liiga suureks, samuti peab ta põhjendamatuks Mihhil Kõlvarti 5288 euro suurust töötasu volokgu juhtimise eest.

IRLi fraktsiooni kuuluv volikogu aseesimees Mart Luik peab seda hüvitist antud tööpanuse eest liiga suureks ja otsustas seetõttu suunata kolmandiku hüvitisest püsiannetusena vähiravifondi "Kingitud elu".

"Volikogu aseesimehe töö on osaleda volikogu juhatuse liikmena volikogu töö juhtimises ja samaaegselt ka volikogu töös. See nõuab küll mitu korda rohkem aega kui volikogu lihtliikme kohustuste täitmine, kuid ometi pole täna volikogule esitatud hüvitis sellises suuruses põhjendatud. Seetõttu ei toeta ka IRLi fraktsioon volikogule heakskiitmiseks esitatud volikogu esimehe palka ja aseesimeeste hüvitist. Hoopis proportsioonidest väljas on volikogu esimehe Mihhail Kõlvarti palk 5288 eurot. See pole õigustatud ei töömahu ega antud rolliga Tallinna juhtimisel," ütles volikogu aseesimees Mart Luik.