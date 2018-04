Mart Luik parteikaaslasest koolijuhi Krimmi-ihalusest: Hendrik Agur provotseerb teadlikult. Milline on tema motivatsioonipakett, saame hiljem teada

Kui Hendrik Agur tuli oma Krasnaja Strela kontserdi plaaniga, olime erakonnakaaslastena temas tõsiselt pettunud ja ei jätnud seda ka enda teada, kirjutab IRL-i Tallinna piirkonna juht Mart Luik.

Mõistsime Tallinna pommitamise aastapäevale plaanitava kontserdi hukka aga jäime ka uskuma Hendriku juttu, et kuupäeva valik ja kõik see nõukogude atribuutika oli nö tööõnnetus, mida ta tõttas ise seda kohe parandama. Tahaks ju inimest uskuda.

Siis tuli välja, et kuigi abilinnapea Vadim Belobrovtsev väitis Tallinna linnavolikogu liikmetele, et Hendrik Agur pole saanud Krasnaja Strela kontserdi korraldamiseks linnavalitsuselt mingit toetust, selgus, et abilinnapea ei rääkinud lihtsalt tõtt. GAGi direktori nõukogude estraadi ihalust toetati nö ringiga, s.t. linn maksis kinni kontserdimaja üüri venekeelse etteütluse korraldamiseks ja nii mugavasti samal õhtul toimus samas kontsert.

Nüüd teatas koolijuht Yana Toomi blogi vahendusel , et tema tuuritaks hea meelega Krasnaja Strela kontserdikavaga Venemaal ja sõidaks võimalusel ka Krimmi. Hea Hendrik, ega ikka ei sõida küll, vähemalt mitte IRLi liikmena.

Teadupärast on Krimm 2014. aasta kevadest Venemaa poolt okupeeritud ja enamus maailma riike, kes on selle ühemõtteliselt hukka mõistnud, väldib poolsaare külastamist, et mitte põlistada Venemaa okupatsiooni. Kuigi see võib tunduda ülekohtune Krimmis elavate inimeste suhtes, tuleb meil Putini agressioonile vastu seistes olla solidaarsed Ukrainaga. See on nende maa.