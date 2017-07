Mart Luik: nimedetagi on selge, et suur hulk venekeelseid valijaid hülgavad oktoobris Keskerakonna

Koos Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisaga valimisliidu "Tegus Tallinn" loonud Mart Luik usub, et kui Edgar Savisaar tõesti teebki oma valimisliidu, siis vähendab see oluliselt Keskerakonna häältesaaki. "See lõhub ära erakonna senise täiesti unikaalse venekeelse valijaskonna monopoli ja parandab peaaegu kõigi teiste valimistel osalevate jõudude positsiooni," leiab Luik.

"Edgar Savisaare otsus minna valimistele oma nimekirjaga on kahtlemata hea uudis kõigile neile, kes sooviksid näha muutust Tallinna linnajuhtimises. Savisaar ise ei too mingit muutust aga tema nimekiri vähendab oluliselt aastaid linna üksinda valitsenud Keskerakonna häältesaaki," ütles Luik Delfile.

Tallinna valimisi võidetakse ja kaotatakse Luige sõnul Lasnamäel, kus peaksid vastamisi minema Savisaar ja Kõlvart. "Viimaselt ootas peaministri erakond väga tugeva tulemuse tegemist, nüüd on see ülesanne muutunud oluliselt keerulisemaks. Vähesed mäletavad, et enne Keskerakonda kolimist oli Mihhail Kõlvart SDE liige ja korjas valimistel alla 100 hääle".

"Me veel ei tea, kes peale Savisaare nimekirjas kandideerima hakkavad aga nimedetagi on selge, et suur hulk venekeelseid valijaid oktoobris hülgavad Keskerakonna. See lõhub ära erakonna senise täiesti unikaalse venekeelse valijaskonna monopoli ja parandab peaaegu kõigi teiste valimistel osalevate jõudude positsiooni. Kindlasti ka valimisliidu Tegus Tallinn omi.

Kriminaaluurimise all olev Keskerakonna endine esimees ja Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar teatas täna oma valimisliidu loomisest.

"Ma olen tagasi. Tegelikult ma ei ole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda (videos näitab samal ajal Kadri Simsonit ja Aadu Musta - toim). Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," sõnas Savisaar videos.

"Inimesed usuvad mind ja mina usaldan neid. Õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui kogu Eestis," kuulutas Savisaar. Hetkel, kui Savisaar ütleb, et tema meeskond on "kindel valik", on ekraanil Olga Ivanova.

Savisaar toob videos esile, et 2005. aasta valimistel kogus ta 16 834 häält ning 2013. aastal üle 39 000 hääle.

Mitmed Keskerakonna allikad ütlesid Delfile, et nad ei saa videost lõplikult aru, kas Savisaar loob nimekirja või mitte. Esmane juhtkonna seisukoht paistab olevat asjaga oodata esmaspäevase Tallinna nõukoguni ja seal seda video teemat edasi menetleda.