Mart Luik: kui saan volikokku, astun ka parteisse

Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidust Tegus Tallinn taandunud ja IRL-i Haabersti esinumbriks hakanud Mart Luik lubab valituks osutudes astuda ta ka erakonda.

Luik ütles veel, et kuigi IRL-i seis ei ole just kiita, saab minna ainult paremaks ja valimispäeval ootab ta paremat tulemust kui viimased populaarsusküsitlused näitavad, kirjutab ERR.

"Lähen valituks osutudes volikokku. Muidu ei ole ju mõtet selles protsessis osaleda. Minu filosoofia on see, et inimesed, kes kandideerivad peaksid olema ennekõike need, kes reaalselt seda tööd tegema lähevad," ütles Luik.

"Tõenäoliselt asutuksin ka parteisse. See praegune protsess oli kõik nii kiire, et ma ütlesin neile ausalt, et tahaks tööle hakata ja siis vaadata, kuidas mina neile sobin ja kuidas nemad mulle sobivad. Erakond ei ole ju muud kui inimeste kooslus, kes vabatahtlikult on nõus koos mingit ühist asja ajama ja eest vedama. Kuidas see meil klapib, seda me näeme reaalses elus. Kui see klapib, siis ma hea meelega panustan IRL-i ka rohkem," lisas Luik.