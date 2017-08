Mart Luik: Juku-Kalle Raidi võtaks kahel käel valimisliitu vastu

Kohalikel valimistel valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik (VTK) nimekirjas kandideerimisega nõustunud endine riigikogu liige, ajakirjanik Juku-Kalle Raid on oodatud ka VTK-ga ühisjõu loomiseks läbirääkimisi pidava valimisliidu Tegus Tallinn nimekirja.

"Juku-Kalle võtaks kahel käel vastu, aga eks mõtleb veel veidi," ütles Tegusa Tallinna kampaaniajuht Mart Luik Delfile.

Juunis kirjutas ERR, et Raid ei kinnitanud ega lükanud ümber väidet, et ta kandideerib Lasnamäel VTK nimekirjas. "Olen sunnitud kandideerima Savisaare teise jala asemel. Mulle on tulnud pakkumisi Reformierakonnast, IRL-ist ja Vabaerakonnast. Kuid Tallinn vajab jalga, mitte parteid," ütles Raid toona.

VTK ja Vabaerakonna liige Sergei Metlev kinnitas Delfile, et Raid andis mõne aja eest oma nõusoleku VTK nimekirjas kandideerida. "Siis oli ta vaikmisi valmis kaasa aitama. Tema retoorika on kogu aeg rõhutanud kodanikukeskset linnajuhtimist," märkis Metlev.

Nüüd on Raid olukorras, kus Urmas Sõõruma, Jüri Mõisa ja Mart Luige valimisliit peab ühelt poolt VTK-ga ühise nimekirja loomiseks läbirääkimisi ja teisalt kutsub teda hoopis enda liitu.

Raid pole olnud Delfile kommentaaride andmiseks kättesaadav.

Järgmisel nädalal toimub VTK ja Tegusa Tallinna liikmete vahel esimene tõsisem kohtumine pärast eelmise nädala esmaspäevast kokkusaamist, mil lepiti kokku, et alustatakse läbirääkimisi ühise valimisnimekirja loomiseks.