Mart Laarile anti Leontiefi medal

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) auesimehele, kahekordsele endisele peaministrile Mart Laarile omistati Vene loodusteaduste akadeemia ja Leontiefi keskuse poolt auhind Eestis ellu viidud majandusreformide eest, teatas IRL.

Tunnustust vastuvõttes ütles Mart Laar, et see pole talle, vaid kogu Eesti rahvale. „Üleminekuperioodi raskustele vaatamata julgesime teha pöörde, millega lõime tugeva aluse edasistele arengutele. Mitmed rahvad kõhklesid ning valisid sel hetkel kergema vastupanu tee ega ole seetõttu nii kiirelt edasi liikunud. Loomulikult olid reformid valulised, kuid nad on Eestile edu toonud,” lisas Laar.

Leontiefi auhind on loodud mälestamaks vene-ameerika majandusteadlast ja nobelist Vassili Leontiefi, kes lahkus nooruses Venemaalt vastuolude tõttu kommunistidega. 1991. aastal asutati Leontiefi keskus, mis tegeleb sotsiaal- ja majandusuuringutega.

Varasemalt on Leontiefi medal annetatud näiteks Poola majandusteadlasele ja endisele rahandusministrile Leszek Balcerowiczile, Slovakkia endisele asepeaministrile ja rahandusministrile Ivan Miklosele, Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele Jeffrey Sachsile, Tšehhi endisele presidendile Vaclav Klausile, Rootsi majandusteadlasele Anders Aslundile.