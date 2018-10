Mart Laar tegi Jaanus Karilaiule ettepaneku asuda Eesti Panga nõukogu liikmeks

Eesti Panga nõukogu liikmed nimetab riigikogu Eesti Panga nõukogu esimehe ettepanekul. Eesti Panga praeguse nõukogu koosseisu volitused kestavad veebruarini.

"Ju siis parlamentaarse kontrolli tugevdamine pangandussektori üle on Eesti Panga nõukogu esimehele Mart Laarile avaldanud positiivset muljet. Suhtun ettepanekusse positiivselt, aga otsuse langetan siis, kui on õige hetk ning kindel teadmine, et nõukokku kuulumine ei pärsiks mu ülesandeid riigikogu liikmena ja erakonna aseesimehena," selgitas Karilaid.

"Laar on julguse säilitanud ning ei peida probleemide ees pead liiva alla. Jürgen Ligil on Laarilt palju õppida," leidis Karilaid.

Karilaid on viimasel ajal õiguskomisjonis palju tegelenud nii aastakümnetetaguse VEB-fondi teema kui Danske panga rahapesuga. Sellega seoses on ta sattunud korduvatesse sõnasõdadesse reformierakondlasest endise rahandusminister Ligiga.

"Kotkapilk VEB-fondile ja rahapesu probleemile on meie parema tuleviku huvides. Tunnustan, et Laar seda mõistab," kiitis Karilaid.

Kevadel kinnitas riigikogu koalitsiooni häältega Laari uueks ametiajaks Eesti Panga nõukogu esimeheks.