Mart Laar riigireformijatest: suhtumisega, et "meie oleme grupp valgustatud tarkpäid ja teised kuulaku" ei tee midagi ära

Poliitik ja Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar ütles intervjuus ERR-ile, et riigireformi saab teha koos kellegagi, aga mitte kellegi vastu. Neil (riigireformi ette valmistavail 28 ärimehel - toim) võivad olla head ideed, aga paraku ei hakka keegi neid tegema, tõdeb Laar.

„Vaat see on nagu Donald Trump, kes ajab rahvusvahelist poliitikat nagu ärimees, kes ta ka kahtlemata on. Aga ei ole eriti õige ajada samade meetoditega äri nagu teha poliitikat. Kui kellelgi on suhtumine, et meie oleme grupp valgustatud tarkpäid ja teised kuulaku, siis on see algusest peale läbi kukkunud. Riigireformi saab teha koos kellegagi, aga mitte kellegi vastu. Neil võivad olla head ideed, aga paraku ei hakka keegi neid tegema.“

„Kindlasti olen kõigi riigireformi tegijatega nõus, et bürokraatiat peaks olema vähem. Praegu tundub, et haldusreform toodab lõpuks varasemaga sama palju või isegi rohkem ametnikke. Tahaksin väga loota, et eksin ja see on vaid ajutine tundmus,“ vastas Laar intervjueerija küsimusele, kust peaks Eesti riiki õhemaks lõikama.