Mart Laar leiab, et on leidnud Eesti Panga nõukogu esimehena poliitilisuse ja neutraalsuse vahel hea tasakaalu

Riigikogu poolt teiseks ametiajaks Eesti Panga nõukogu esimeheks kinnitatud Mart Laar leiab temale osaks saanud kriitikat arvestades, et on leidnud poliitilisuse ja neutraalsuse vahel hea tasakaalu.

"Mulle on ette heidetud, et ma ei võta poliitilistes küsimustes piisavalt sõna ehk et olen poliitiliselt neutraalne. On ette heidetud ka seda, et ma pole poliitiliselt neutraalne, ainult et teisel moel kui arvajale meeldib," ütles Laar Delfile. Tema sõnul tundub talle kõiki neid arvamusi kuulates, et olen leidnud oma seisukohtades päris hea tasakaalupunkti. "Mind pole mõtet üritada kallutada ühele või teisele poole. Räägin ikka seda, mida mõtlen," märkis ta.

Laar sõnas, et on loomult konservatiiv ning pangandus on samuti konservatiivne ala, seega jätkab ka Eesti Panga nõukogu tõenäoliselt rahulikult ja suuremate vapustusteta.

Samas toob järgmine aasta Eesti Panga nõukogu siiski rohkem rambivalgusesse, sest Laar peab riigikogu uuele koosseisule esitama Eesti Panga nõukogu uue koosseisu, mis hakkab kohe valima Eesti Pangale uut presidenti.