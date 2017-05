Mart Laar IRLi hetkeseisust: Inimesed ei tunne meid ära, kui me pole ei külmad ega kuumad, vaid igavalt leiged

"Isamaa ja Res Publica Liit peab hakkama inimestele olulistel teemadel selgeid seisukohti võtma. Rail Balticust alates ning tselluloositehasega lõpetades. Inimesed ei tunne meid ära, kui me pole ei külmad ega kuumad, vaid igavalt leiged," kirjutas Mart Laar erakonnakaaslastele saadetud kirjas.

Ta ütles, et soovib värskele esimehele Helir-Valdor Seederile selles ametis jõudu ja tugevat selgroogu. "Uus esimees on jõudnud vihjata IRLi kehvapoolse käekäigu põhjustena kaugenemisele erakonna traditsioonilistest põhimõtetest, mis annab mulle julgust juhtida tähelepanu kolmele teemale," lausus ta.

Ta jätkas, et IRLil on viimane aeg naasta oma juurte juurde. "Saades ise aru, mis asja me ajame, on lootust et seda hakkavad tegema ka teised. Kiiduväärt kombel on uus esimees maksutõusude kobareelnõule pidurit tõmmanud - selle tagant on IRL tõesti raske ära tunda. Talle võib ainult soovida tugevat selgroogu endale kindlaks jäämisel. Vähemalt sama hull on ka katse otsustavalt lahjendada senist eelarvepoliitikat. IRL on läbi aegade toetanud ranget eelarvepoliitikat, nüüd aga on just IRL rahandusminister see, kes paneb ette seda muuta, pealegi viisil, mis võib olla põhiseadusvastane. Pole ime, et niimoodi valijatele võõraks jäädakse."

Kolmandaks tõi ta välja, et IRLi toetajatel on raske aru saada, kas Eesti suunda määrab Jüri Ratas valitsuse eesotsas või Yana Toom ning Oudekki Loone. "Seletused laadis, et las lapsukesed lärmavad, peaasi et nad ei nuta, ei saa enam rahuldada. Peaministri püüded erakonnakaaslasi vaigistada meenutavad üha rohkem Kurva Kuju Rüütli heitlust tuuleveskitega. Ratasel on viimane aeg aru saada, et erakonnas elementaarsetki korda tagamata ei riski ta mitte ainult isikliku renomee, vaid kogu valitsuse püsimisega."

Lõpetuseks lausus Laar, et loodab, et nende põhimõtete meeles hoidmisest on erakonna esimehel kasu. Helir-Valdor Seeder on jõudnud osutada kiiduväärt jäärapäisust oma põhimõtetest ning antud lubadustest kinni hoidmisel. Peamine on meeles hoida, et üritades kõigile meeldida, ei meeldita kokkuvõttes kellelegi.