Mart Laar: aktsiisitõusud tuleb ära jätta

Veteranpoliitik Mart Laar astub nende rivvi, kes peavad õigeks peatada alkoholiaktsiisi edasine tõstmine.

Kahekordne peaminister Mart Laar ei hakanud ERR-ile oletama, kui pikk iga võiks olla praegusel Jüri Ratase valitsusel, öeldes, et „ennustamine jäägu kaardimooridele“. Ent ta oli kategooriline, kui tõdes: „Aktsiisidega on aga korralikult puusse pandud“, vahendab ERRi uudisteportaal.

„Piirikaubandust loovad otsused tehti küll juba Reformierakonna poolt, nii et tegelikult peaksid Lätist antavad auhinnad jaotatama Ossinovski ja Rõivase vahel,“ kritiseeris Laar sotsiaaldemokraatide juhti Jevgeni Ossinovskit ning eelmist peaministrit ja Reformierakonna esimeest Taavi Rõivast kui aktsiisipoliitika kujundajaid.

„Ossinovski usk, et saab kaupade vaba liikumist Euroopa Liidu piires tõkestada, näitab, et sotsid kipuvad enne tegema ja siis mõtlema,“ ütles ta.

„Aktsiisitõusud tuleb kindlasti ära jätta, kuigi mingit imet see ei tee, sest jama on juba sündinud,“ rõhutas Laar. „Vast on see järgmistele valitsustele õpetuseks, et makse ikka niimoodi tõsta ei maksa.“