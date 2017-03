Mart Helmet süüdistatakse EKRE Viimsi osakonna jõuga ülevõtmises

EKRE Viimsi osakonna endine juht süüdistab erakonna esimees Mart Helmet selles, et erakonna juhatus võttis osakonna selja taga sinna vastu paarkümment uut liiget, kelle häälte toel võeti kõik vanad olijad ametist maha ja uueks juhiks pandi skandaalse poliitiku poeg.

"Niimoodi ei käituta, et selja taga võetakse 17 uut liiget vastu, kes tuuakse koosolekule ja tehakse riigipööre," süüdistas EKRE Viimsi osakonna endine juht Jüri Derkun Helmet.

17. märtsil toimus Viimsi osakonna koosolek, kus päevakorras oli uute juhtide valimine. Derkun uuesti kandideerida ei soovinud, vaid soovis esitada enda asemele üht 35aastast kohalikku kaitseliitlast. Vanade olijate üllatuseks tuli koosolekule aga umbes paarkümmend nooremapoolset inimest, kes kõik tundsid üksteist, aga olid Viimsi EKRE inimestele võõrad.

Erakonna juhatus oli nad erakonna Viimsi piirkonna liikmeks võtnud alles päev varem. Uued liikmed hääletasid nagu üks mees uueks osakonna juhiks hoopis Mihkel Saretoki, kes sai EKRE liikmeks äriregistri andmetel alles kaks päeva varem. Ka aseesimehed valiti uute seast, mistõttu vanast juhatusest ei jäänud kedagi ametisse. Derkun kirjutas selle kõige peale EKRE aukohtule avalduse.

Mart Helme nimetas kogu seda teemat "mädamuna munemiseks". Helme lükkas tagasi süüdistuse, et sissetoodud võõrastega võeti Viimsis võim üle. "Nende inimestega pidasin mina juba umbes kuu aja jooksul koosolekuid. Kokku saadi, vahendajaks oli meie noorliige, Sinise Äratuse liige Rain Pärnaste, kes tõi meile kuskil kümme koolivenda ja sõpra. Need ei olnud jumala suvalised inimesed, ei ole tegemist kalavenelaste toomisega koosolekule. Ma ei ütle, et ma iga viimast tundsin, aga suurt osa nendest inimestest ma tundsin."

Helme sõnul võeti need liikmed vastu erakonna juhatuses, sest 18. märtsil oli Harju-Rapla ringkonna suurkogu ja inimesed tahtsid sellest osa võtta. 9. aprillil tuleb EKRE kongress ja inimesed tahtsid kongressi delegaadiks saada. "Me tegime erandi ja fikseerisime ka koosoleku protokollis, et me erandkorras suures juhatuses võtame vastu need inimesed, et võimaldada neile osavõtt kongressist," lausus Helme.

Derkun ütles, et talle pole ei Harju-Rapla ringkond ega erakonna juhatus teinud kunagi etteheiteid kehva töö eest. Helme oli täna Viimsi vana juhtkonna suhtes kriitiline. "Kui Viimsi osakonnas eelneva nelja aasta jooksul suudeti vastu võtta kuskil kümmekond inimest ja viimasel koosolekul enne seda koosolekut oli kohal kolm inimest, siis minu kui erakonna juhi otsene ülesanne on seista hea selle eest, et asi saaks uue hoo sisse," lausus Helme.

Helme sõnul on Viimsi oluline omavalitsus, kus sügisel on kavas välja tulla oma valimisnimekirjaga. Seega läheb vallas toimuv ka erakonna juhtkonnale korda.

Reedesel koosolekul käisid Viimsis kohal ka Helme ning riigikogu liikmed Henn Põlluaas ja Jaak Madison. Derkuni sõnul rääkis Helme seal üldisest poliitilisest olukorrast ja võimupöördesse ei sekkunud. Derkuni sõnul polnud sekkumist vajagi, sest kokkulepped olid juba varem sõlmitud ja võimu võtmine läks libedalt.

Helme sõnul pole ebatavaline, et ta käib ka erakonna osakondade koosolekutel. Paari viimase nädala jooksul on ta praktiliselt kogu Eesti läbi sõitnud ja osalenud 12 koosolekul.

Reedesel koosolekul oli kohal ka Mihkel Saretoki isa, pikaajalise staažiga kohalik poliitik Madis Saretok. Madis Saretok on olnud pikalt Viimsi vallavolikogu esimees, eelmisel aastal sattus ta aga suurde pahandusse, kui vald süüdistas teda kahemiljonilise maatüki äravirutamises, kui ta juhtis OÜ Viimsi Haldust.

Madis Saretok sai EKRE liikmeks 16. märtsil ehk päev enne koosolekut. Ka tema oli kuulnud, et EKRE Viimsi osakond töötas kehvalt, uute inimeste juurdetulemist ta tervitas. "Mis on selles halba, kui erakonda tuleb liikmeid juurde? Pigem on see ju erakonna jaoks hea. See osakond ei ole aastate jooksul teinudki mitte midagi, on olnud varjusurmas. Kuulen, et kui käib koos, siis tuleb kokku alla kümne inimese," rääkis Saretok. Ta lisas, et tema astus EKREsse pigem poegade soovitusel.

Madis Saretok on Viimsi vallavolikogu liige, kes valiti sinna valimisliidu Parteivaba Viimsi nimekirjas. Ta ei osanud veel öelda, kas ta kandideerib sügisel kohalikel valimistel EKRE nimekirjas. Samas valimisliidus kandideeris 2013. aastal ka Derkun, keda volikokku ei valitud. Derkuni sõnul võib Parteivaba Viimsi nimekirjast hiljem kohalikku EKRE nimekirja veel inimesi tulla. Üks neist võib olla samas nimekirjas vallavolikokku valitud värvikas kohalik ettevõtja Aarne Jõgimaa.

Jõgimaa ütles, et kohalikud valimised on veel kaugel ja ta ei tea, kas ta kandideerib uuesti vallavolikokku. "Pole mõelnud," ütles Jõgimaa. Mart Helme ei öelnud, kas ja kellega ta veel on Viimsis kandideerimisest rääkinud.

Derkuni kaebust peab arutama nüüd ERKE aukohus. Tal endal on plaan olemas. "Mina siin sõdin niikaua kuni välja visatakse. Mida suuema pauguga, seda parem. Mina seda niimoodi ei jäta. Kavatsesin niikuinii loobuda, vaid selline käitumisstiil näitab erakonnas mingit jama. Seal erakonnas ei ole kõik puhas. Tehakse mingid tagatoaotsused ja lüüakse sulle kirves selga. Nii ei tohi lihtsalt käituda," ütles Derkun.