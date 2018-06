Mart Helme vihakõne koosolekul: Tallinnas on plahvatuslikult kasvanud neegrite hulk. Kui neile vastu pead koputada, siis see on õõnespuit!

EKRE avas esmaspäeval Lihulas uue osakonna, avamisele eelnes kõnekoosolek kõrtsis nimega Särts, kus EKRE esimees Mart Helme pidas vihakõne, kirjutab Lääne Elu.

„Tallinnas on plahvatuslikult kasvanud neegrite hulk,” rääkis Helme umbes poolesajale kuulajale. Järgnes lugu, mida Helme kõnekoosolekutel tihti näiteks toob – kuidas ta pidi ülikoolis õppejõuna mustanahalisi õpetama. „Kuulake, see on täispuit,” koputas Helme kõrtsilauale. „Aga kui neile vastu pead koputada, siis see on õõnespuit!”

