Mart Helme vastulöök Indrek Saarele: sotside eesmärgiks on rahvusluse väljajuurimine ja eestlusevaba laulupidu

Sirbis ilmunud Mikk Pärnitsa artikkel vastandas poliitmaastikul ka Indrek Saare ning EKRE. Vastuseks Saare kriitikale märgib Mart Helme, et rahvusluse

väljajuurimine on ju sotside programm.

EKRE saatis kultuuriminister Saarele avaliku kirja, milles soovis ministri hinnangut kultuurilehe Sirp otsusele Pärnitsa artikkel avaldada. Saar märkis oma vastuses, et tema polnud mitme Pärnitsa arvamusega nõus, ent kaitseb autorite õigust arvata teistmoodi. "See ongi demokraatia," selgitas minister.

Mart Helme märgib, et Öine Vahtkond, Johan Bäckman, Leena Hietonen ja teised vihased eestivastased said ministrilt sisuliselt kutse hakata maksumaksja kulul rikastama meie ühiskondlikku debatti. "Minister Saar ei saanud Pärnitsa või Sirbi suhtes taunivat hoiakut võtta juba seepärast, et rahvusluse väljajuurimine ja eestlusevaba laulupidu on ju sisuliselt sotside viimaste aastate poliitiline programm. Tuletame meelde sotside esimehe Jevgeni Ossinovski sõnu: rahvuslus on 19. sajandist pärit ohtlik düstoopia."

Helme sõnul kaitseb EKRE sõnavabadust ja teisi põhiseaduse punkte jõulisemalt kui üksi teine erakond Eestis. "Aga sõnavabaduse piirid, eriti riigi rahastatud meedias, lähevad sealt, kust algab rahvuslik julgeolek, mille lahutamatu osa on oma rahva psühholoogiline kaitse. On kuritegelik lasta avalikus ruumis Eesti vaenlastel meie oma raha eest laamendada."

Mikk Pärnits kirjutas oma artiklis näiteks: "Laulupidu eksisteerib tänu Venemaale. Kui meie riik ei ähvardaks meid pidevalt sõjaga, siis ei oleks vaja pidevat rahvusluse ajuloputust. Nii lauldaks sellisel peol ka venelaste või belglaste lugusid, toiduks pakutaks kebabi ja musta­nahalised vihuksid oma tantse. Aga me ei tohi lubada teiste kultuuride esiletõusu, sest siis me sureksime."