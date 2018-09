Mart Helme: valitsus ei kuku, aga eelarvega saate valu ja välku näha

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et valitsus püsib kindlalt ja jätkab kuni kevadel toimuvate riigikogu valimisteni töiselt, vahendab ERRi uudisteportaal.

Koalitsioonil nappi häälteenamust Ratas probleemiks ei nimetanud, öeldes, et Eestis on edukalt hakkama saanud ka vähemusvalitsused, kel riigikogus vähem hääli kui opositsioonil.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et tema ka tema valitsusliidu lagunemise pärast ei muretse. "Tuleb jätkata tööd, et kõigil Eestis on võimalik väärikalt elada," lausus Ossinovski.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et praeguses riigikogus on killustunud ka opositsioon ja nad pole võimelised uut valitsust moodustama.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas lausus, et peaministri umbusaldamiseks tema põhjust ei näe, kuid suureks proovikiviks saab riigikogus riigieelarve arutelu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme sõnul pole ka neil soovi hakata valitsust kukutama. "Aga eelarvega saate valu ja välku näha, sõltute aknaalustest ja saate opositsiooniga kompromisse teha."

Vabaerakonna esimees Andres Herkel ütles, et niinimetatud aknaalune seltskond ehk fraktsiooni mitte kuuluvad saadikud hääletas viimati nagu soovis võimuliit.