Mart Helme Vakra põhjendustest: kas tahate öelda, et minu tütred saaksid meestelt peksa - lõpetage selline jura

ETV saates "Foorum" oli teemaks poliitiline kultuur. Omavahel asusid vaidlema Rainer Vakra (sotsid) ja Mart Helme (EKRE). Viimane teatas muu hulgas, et ükski tema naissoost järeltulijatest pole viljatu element.

Vabaerakonna fraktsiooni kuuluv Krista Aru ütles, et praegune poliitiline kultuur sellisel kombel jätkuda ei saa ja poliitilise kultuuri muutmine algab riigikogust. Probleem on Aru sõnul selles et justiitsminister Urmas Reinsalu ei suuda tunnistada oma eksimust.

EKRE esimees Mart Helme lükkas kategooriliselt tagasi viited, nagu soosiks EKRE kuidagimoodi naistevastast vägivalda. Ta märkis ka, et kogu arutelu olnuks olematu, kui Urmas Reinsalu oleks tunnistanud viga ning seejärel ka tagasi astunud. "Uskuge, ta oleks järgmistel valimistel palju parema tulemuse saanud."

Istanbuli konventsiooni kohta ütles Helme aga, et see on tagaukse avamine sisserändele naistevastase vägivalla sildi all. Helme sõnul oli tema pojal Martin Helmel täielik õigus nimetada noori vallalisi naisi kahjulikuks elemendiks, sest pidas sellega silmas iibe konteksti.

SDE-d esindanud Rainer Vakra ütles, et EKRE ongi toonud endaga kaasa poliitilise kultuuri languse, ehk sõnakasutuse, mis viisakatele inimestele ei sobi.

Helme märkis ka, et tal on kolm tütart ja viis naissoost lapselast. "Kui keegi püüab öelda, et meie erakond soosib naistevastast vägivalda või on selle mahitaja - kas tahate öelda, et minu tütred saaksid meestelt peksa - lõpetage selline jura!"

Vakra uuris, kas mõni neist on ühiskondlikult kahjulik element. Helme kostis, et tema peres ei ole. "Aga olen veendunud, et ükski ei muutu ühiskondlikult viljatuks elemendiks. Teie arvate, et te võite mind solvata. Näpuga näidata. Palun nii ärge tehke.

Ta lisas oma poja öeldu kohta, et kõnekeelsed väljendid on lubatud, ent kui mõeldakse välja alusetuid süüdistusi, siis tuleb neile reageerida."