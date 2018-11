Mart Helme usub, et uus valitsusliit on juba kokku lepitud

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) võttis laupäeval Türil toimunud volikogul vastu avalduse, millega seisab vastu Eesti liitumisele ÜRO ränderaamistikuga.

Rääkides ränderaamistiku teema menetlemisest esmaspäeval riigikogus, ütles Mart Helme, et suure tõenäosusega see surutakse siiski läbi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta pidas samas ka võimalikuks, et Keskerakond teeb nädalavahetusel kannapöörde ja hääletab dokumendi valitsusse saatmise vastu, et vältida valitsuse lagunemist.

Samas on Helme teada uus valitsuskoalitsioon juba kokku lepitud.

"Meie andmetel on uus koalitsioon juba kokku lepitud. See uus koalitsioon koosneb 31 Reformierakonna saadikust, kuuest Vabaerakonna saadikust ja 13 sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni saadikust, pluss mõned kaasajooksikud akna all," rääkis Helme.

Reformierakond ei soovinud Mart Helme väiteid uuest koalitsioonist kommenteerida.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski kinnitas ERR-ile, et Mart Helme väide ei vasta tõele. "Teatavasti selleks, et ühte või teistsugust valitsust teha, peab olema osapooltel selleks esiteks soov. Reformierakond on oma soovi väljendanud, aga sotsiaaldemokraadid kinnitavad üheselt, et meil ei ole soovi tänast valitsuskoostööd lõhkuda ja sellest tulenevalt ka mingisuguseid teisi variante pole," rääkis Ossinovski.