Mart Helme: täna toimunud esimehe valimistega jõudis kätte ka Reformierakonna raskete aegade finaal

Küsimusele, milline võiks näha välja Reformierakonna tulevik pärast esimehe vahetumist ütles Mart Helme, et täna on veel raske anda mingeid hinnanguid, kuid ta leidis, et esimehe vahetusega saabus ilmselt Reformierakonna raskete aegade finaal.

"Reformierakonna tulevik hakkab joonistuma ajapikku. Igasugused valimised tekitavad paratamatult lõhesid ja sisemisi pingeid," ütles Mart Helme Delfile, kuid lisas, et võimalikud pinged saavad olema arvatavasti ajutised, sest Hanno Pevkuri valimistulemus oli esimehe valimistel väga veenev.

"Oleks tulemused olnud enam vähema 50% ja 50%, siis võiks arvata, et vägikaika vedamine jätkuks veel pikalt, aga usun, et arusaamatused lahtuvad kiiresti," ütles Helme.

"Milline saab olema Hanno Pevkur erakonna esimehena on veel raske hinnata. Ministrina oli ta üsna kindlakäeline ja kui ta jätkab sama joont siis näeme milliseks Reformierakonna tulevik kujuneb."

Mart Helme leiab, et täna toimunud valimistega jõudis kätte ka Reformierakonna raskete aegade finaal ja täpsustas, et "raskete aegade" all peab ta silmas eelkõige presidendivalimiste aegu alanud erimeelsusi täis aegu.

Helme kinnitas, et EKRE ja Reformierakonna koostöös mingeid muutusi hetkel veel ei tule. "Nii nagu siis, kui olime opositsioonis Keskerakonnaga oli meie koostöö eelkõige taktikaline, nii jätkame sama joont ka praegu Reformierakonnaga. Me oleme mõlemad maailmavaateliselt parempoolsed erakonnad ja see annab meile hea vundamendi kööstööks , ent ka meil on omad erimeelsused," ütles Helme.