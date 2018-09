Mart Helme tahab teha eestivenelastele "riskikontrolli" ning kutsub eemaldama Kremli vähkkasvajat

Helme sõnul on riigireeturite Deniss Metsavase ja tema isa juhtum

pikajalise vale poliitika tagajärg. “President Ilvese ajal hakati

poliitkorrektselt näitama, et meil venelasi ei diskrimineerita ja neile

on avatud tee kõrgetele kohtadele riigiametis,” ütles Helme.

“Samuti maksab valusalt kätte kapoga “konkureerinud” eriteenistuse –

sõjaväeluure – häbiväärne laialisaatmine Reformierakonna juhtimisel 2008.

aastal. Kui tänane sõjaväeluure on pandud tegelema peamiselt Venemaa

sõjaväelise tegevuse monitoorimisega, siis veel kümme aastat tagasi oli

sõjaväeluure kapo ja teabeameti kõrval kolmas luureasutus, kel oli muu

hulgas õigus teostada jälituse eritoiminguid. Sõjaväeluure hoiatas ette

nii 2007. aasta rahutuste kui ka Hermann Simmi eest. Pärast sõjaväeluure

kohitsemist on Kreml saanud varasemast jõulisemalt arendada välja oma

luurajate võrgustikku ning sokutanud oma agente nii ministeriumitesse,

erakondadesse kui julgeolekuorganitesse.”

Helme sõnul on kuritegelik vaadata mööda viiendast kolonnist Eestis.

“Kaitseminister Jüri Luige hiljutised sõnad, et rahvusel ei ole tabatud

riigireeturite puhul midagi pistmist, näitavad, et jätkuvalt elatakse

eituses. Selle asemel, et Kremli loodud vähkkasvajaga võidelda, jahivad

meie praegused julgeolekutöötajad saja-aastaseid Sinimägede veterane ja

olematuid natse. Reetur Metsavase vahelevõtmine ei olnud suure

tõenäosusega mitte Eesti eriteenistuste, vaid meie liitlaste teene.”