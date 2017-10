Mart Helme Taavi Rõivase skandaalist: minul ei olnud komandeeringutes aega baarides tolgendada ja kedagi ahistada

Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni liikme, EKRE esimehe Mart Helme sõnul näitab endise peaministri, riigikogu aseesimehe Taavi Rõivase (Reformierakond) ahistamisskandaal EASi reisil Malaisias laiemat probleemi taoliste reiside korraldamisel. Samuti soovib Helme, et Rõivas vabandaks riigikogu ees.

"See kõik on veel üsna värske, aga eks ta on äärmiselt piinlik lugu," tõdes Helme.

EKRE juht märkis, et küsimus ei ole ainult riigikogu aseesimehes, vaid kogu süsteemis. "Kuidas ikkagi moodustatakse need delegatsioonid, mis kuskile sõidavad, kes on delegatsioonide juhid, kuidas on päevakord kokku pandud. Mina pikajalise riigiametnikuna tean, et minul küll ei olnud aega komandeeringutes baarides tolgendada ja kedagi ahistada," ütles Helme.

"Küsimus on selles, kes paneb paika päevakorra ja delegatsioonid. See on meie ühine raha, mida seal kasutatakse. EAS pole mingisugune kommertsüritus," sõnas Helme.

"Mis puutub tema persooni, siis ma ei taha kedagi risti lööma hakata, aga eks ta inetu on," möönis Helme.

"Minu arvates peaks ta praegu vabandama mitte ainult asjaosaliste ja perekonna ees, nagu ta teinud on, vaid ka riigikogu ees. Ta peaks tulema riigikogu pulti ja vabandama, sest ta on ikkagi asespiiker ja ka riigikogu mainet määrinud," nõudis EKRE juht.

Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu, kus tuli avalikuks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku delegatsiooni liikmete ebaväärikas käitumine Malaisias korraldatud peol. Peol viibis ka reformierakondlasest ekspeaminister, praegune riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kes tunnistas, et peol viibinud naisel oli tema käitumise kohta etteheiteid, ning vabandas peol toimunu eest.