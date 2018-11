Mart Helme: Sven Mikser peab valitsusest lahkuma! EKRE on valmis teda umbusaldama

"Välisminister Mikser on püüdnud ÜRO rändeleppe sisu Eesti parlamendi ja avalikkuse eest varjata. Mikseri jätkuv jutt sellest, kuidas rändepakti kriitika olla orkestreeritud inforünnak, on kõige alatum oma rahvale valetamine. Kõige suurem varas on hakanud karjuma, et võtke varas

kinni," ütles Mart Helme.

"On kõnekas, et sotsid on kaasanud rändeleppe kriitikute vastu suunatud laimukampaaniasse ka Eestis asuvate välisriikide saatkondade esindajad, kellede puhul peaks olema meie siseasjadesse sekkumine välistatud. See näitab selgelt, et sotsid ei ole truud mitte Eesti rahvale, vaid oma ideoloogilistele mõttekaaslastele väljaspool Eestit. Kui Mikser vabatahtlikult tagasi ei astu, alustab EKRE fraktsioon teiste erakondadega konsultatsioone Mikserile umbusalduse avaldamiseks."