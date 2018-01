Mart Helme riigikontrolöri kandidaadi esitamisest: näeme presidendile iseloomulikuks kujunenud isetegevust

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme sõnul tuli presidendi plaan esitada riigikontrolöri kandidaadiks Janar Holm parteile ootamatult ning eelnevaid konsultatsioone konsensuse leidmiseks ei peetud.

“Üleile sain teada. See teade riigikontrolöri kandidaadist tuli suhteliselt ootamatult," ütles EKRE esimees Mart Helme Delfile.

Ei president isiklikult ega presidendi kantselei pole Helme kinnitusel neile ühtegi võimalikku kandidaati tutvustanud ega kellelegi toetust otsinud. "Kui aus olla, siis ei ole kandidaatidest juttu olnud,” tõdes Helme.

“Me kujutasime ette, et kõigepealt arutatakse asja õigus- ja mõnes muus komisjonis — komisjonides on kõik fraktsioonid esindatud —, et mingit konsensust leida. Aga seda ei ole toimunud,” kinnitas Helme.

“Põhimõtteliselt näeme Kersti Kaljulaidile väga iseloomulikuks kujunenud isetegevust. Tema lihtsalt otsustab, tema käib välja, tema teeb, nagu tema olekski see kõrgeim riigivõim. Aga nii need asjad ei peaks käima,” oli EKRE esimees pettunud.

Helme sõnul on riigikontrolöri leidmine jäänud teiste poliittormide varju ja sellega pole väga aktiivselt tegeletud. Poliitikute seas on läbi käinud sepembri alguses riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolöri kohalt koondatud Tarmo Olgo nimi.

Helme ei soovi enne riigikontrolöri kandidaadiks esitatava Janar Holmiga kohtumist hinnata, kui sobiv ta kõnealuse ametikoha jaoks on.

“Ma siiski eeldan, et see inimene tuleb ja käib kõik fraktsioonid läbi. Meie ei saa küll praegu öelda, et me toetame või ei toeta inimest. Me peame seda inimest ikkagi näost näkku nägema. Meil on seni olnud rida valdkondlikke testküsimusi kõikide kandidaatide puhul, kes on fraktsioonis käinud, olgu nad riigikohtu või mingid muud kandidaadid,” selgitas Helme.

“Eks me riigikontrolöri puhul küsime hulga asju. Muuhulgas on väga huvitav teada saada, milline on tema suhtumine teatud korruptsioonijuhtumitesse, mis on aset leidnud,” märkis EKRE esimees.

President Kersti Kaljulaid teatas laupäeval, et teeb riigikogule ettepaneku nimetada järgmiseks viieks aastaks riigikontrolöri ametisse Janar Holm.

Praegu sotsiaalministeeriumi tööala asekantslerina töötaval Janar Holmil on ligi 20 aastane juhtimiskogemus, teatas presidendi kantselei.

Üheksa-aastane töökogemus haridus- ja teadusministeeriumi kantslerina ning sellega kaasnenud tihe koostöö teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega on presidendi hinnangul andnud Holmile väga hea pildi ja arusaamise riigi erinevatest poliitikavaldkondadest ja valitsemisaladest.

Põhiseaduse järgi teeb president riigikogule ettepaneku riigikontrolöri ametisse nimetamiseks. Ettepaneku heakskiitmiseks on vajalik poolthäälte enamust parlamendis toimuval salajasel hääletusel. Riigikontrolöri ametiaeg on 5 aastat alates ametivande andmisest.