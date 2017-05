Mart Helme: presidendi lihtsameelsus kahjustab Eesti julgeolekut

President Kersti Kaljulaidi kommentaar ERR-ile pärast Manchesteri terrorirünnakut kahjustab Eesti julgeolekut ning näitab, et Eesti rahval on põhjust riigipea lihtsameelse mõttemaailma pärast tõsist muret tunda, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme.

"Esiteks pole õige Kaljulaidi väide, et Eesti on rangelt ilmalik riik. Riigikirikut meil ei ole, kuid nõukogude propaganda kiuste on Eesti jätkuvalt kristliku tsivilisatsiooni osa. Eestis elab vähemalt 200 000 end kristlaseks pidavat inimest," osutab Helme.

"Kui Kaljulaid väidab, et oma väidetava ilmalikkuse tõttu ei peaks me terrorismi pärast ülearu muretsema, siis on see inimeste eksitamine. Ilmalikkus mitte ei hoia ära, vaid, vastupidi, suurendab võimalust, et ka meie riik saab islamiterrorismi sihtmärgiks. Islamisti eesmärk on uskmatu oma usku pöörata või maha lüüa. Usuleigus meid islamist ei päästa. Rootsi on salliv ja ilmalik, aga ikka sõidavad veoautod rahva sekka," ütles Helme.